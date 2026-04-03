Peñíscola habilita el párking provisional en el antiguo Bellavista

Tras la adquisición del espacio a finales de diciembre por parte del Ayuntamiento de Peñíscola, este invierno se han llevado a cabo trabajos de limpieza y desbroce en el antiguo camping Bellavista. Ahora, con la llegada de la Semana Santa, el consistorio ha habilitado un gran espacio con plazas delimitadas al aire libre para facilitar el máximo número de aparcamientos posibles. De esta forma, quien ha llegado estos días a la Ciudad en el Mar ha dispuesto de un nuevo espacio para estacionar el vehículo.

Otra vista del nuevo párking de Peñíscola. / Alba Boix

La concejalía de Servicios ha intervenido en el solar con el fin de eliminar, manual y mecánicamente, matorrales y restos vegetales. Además, la maquinaria ha facilitado la nivelación superficial del terreno y la retirada de restos del antiguo camping como maderas, plásticos, cerramientos, restos de mobil-home y estructuras ligeras.

El acceso al párking está ubicado en la calle La Cova, junto a la entrada del antiguo camping, y la salida junto al cementerio municipal.

Inversión municipal

El pleno del Ayuntamiento aprobó en enero la incorporación de 48.400 euros al presupuesto municipal para este fin: la limpieza, adecuación y desbroce de los terrenos del camping Bellavista.

El terreno se expande por más de 22.000 metros cuadrados y está ubicado junto al cementerio municipal.

Con esta adquisición “Peñíscola puede ofrecer un aumento de plazas disponibles de parking con el incremento de turistas en Semana Santa”, expresa el alcalde, Andrés Martínez.

Paralelamente, desde el área de Servicios Sociales se están estudiando las diferentes posibilidades que pueden tener las instalaciones. La concejalía apuesta por destinar una parte del amplio espacio a usos sociosanitarios y socioculturales, pensando en colectivos como los niños y la gente mayor.