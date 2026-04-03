La Rompida de la Hora de Almassora reúne a 300 tambores con los Cavallers de la Conquesta como grandes invitados

Almassora volvió a estremecerse en la madrugada del Jueves al Viernes Santo con la XVIII Rompida de la Hora, uno de los actos más emotivos y representativos de su Semana Santa, declarada fiesta de interés turístico Provincial.

La plaza Mayor se convirtió de nuevo en el epicentro de la emoción, la devoción y el recogimiento con la participación de cerca de 300 bombos y tambores, que rompieron el silencio tras el toque de las campanas de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora.

La Rompida de la Hora 2026 de Almassora, en imágenes /

El estruendo de los instrumentos, coordinado por la agrupación Tambors de Passió, volvió a reunir a miles de personas en una de las citas más emblemáticas del calendario festivo y religioso de la localidad. El acto, cargado de simbolismo, anunció la muerte de Jesús y dio paso a una jornada marcada por la solemnidad del Viernes Santo.

La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa anfitriona, María Tormo; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; y el presidente de Tambors de Passió, Damián Aguilella, además de otras autoridades y representantes sociales y culturales. Como invitada de honor de esta edición participó la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, distinguida este año coincidiendo con la celebración de su 75º aniversario.

Homenaje al rey Jaume I. / Mediterráneo

Fueron precisamente la Germandat, junto a Tormo, Barrachina y Aguilella, quienes dieron inicio al acto con el emblemático bombo gigante, convertido ya en uno de los grandes símbolos de esta cita desde sus primeras ediciones.

La alcaldesa destacó el valor identitario de esta tradición y subrayó que la Rompida de la Hora representa “la expresión de nuestra identidad, de nuestra historia y del compromiso de quienes mantienen vivas nuestras tradiciones”. Tormo remarcó además que “la emoción de escuchar los tambores y bombos rompiendo el silencio es algo que hay que sentir para comprender la grandeza de nuestra Semana Santa” y añadió que cada año este acto “nos hermana y nos llena de orgullo como pueblo”.

La alcaldesa, María Tormo (i), junto a la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina. / Erik Pradas

En la misma línea se expresó la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, quien ensalzó el “estruendo magistral” de los bombos y tambores y definió la celebración como una de las tradiciones “más icónicas y sentidas de la provincia de Castellón”. Para la dirigente provincial, la plaza Mayor de Almassora volvió a convertirse en “un escenario de emoción, devoción, fe y recogimiento” gracias a "una experiencia que hay que vivirla, un acto que convierte a la Semana Santa castellonense en algo único".

Barrachina puso también en valor la fuerza sensorial y emocional de la Rompida de la Hora al asegurar que “no solo es escuchar, es sentir la vibración de los bombos y tambores retumbando en el cuerpo”. Asimismo, felicitó a Tambors de Passió por el trabajo que realiza cada año en la organización de un evento que calificó como “uno de los más representativos de nuestra tierra” y que aporta “valor y riqueza” a la Semana Santa castellonense.

Tras la Rompida de la Hora, el recogimiento y la religiosidad tomaron las calles de Almassora, impregnadas del aroma de hierbas aromáticas, en el inicio del Viernes Santo de Pasión, cuya jornada tuvo como acto central la tradicional procesión del Santo Entierro.

Con una nueva edición multitudinaria, la Rompida de la Hora reafirma el papel de Tambors de Passió como embajadores de la cultura y las tradiciones de Almassora y consolida esta cita como uno de los grandes referentes de la Semana Santa en la provincia y un atractivo turístico de primer orden.