Vinaròs vive la Semana Santa con pasión y solemnidad en sus procesiones

La Semana Santa de Vinaròs, declarada de Interés Turístico Autonómico, ha vivido días de intensa solemnidad y emoción con las procesiones del Jueves y Viernes Santo, que han llenado las calles de devoción, tradición y música.

Antes de que ambas procesiones iniciaran su recorrido, la Plaza Parroquial se convirtió en el escenario de la tradicional Exposición de los pasos de las cofradías de la Semana Santa, un acto multitudinario que permite al público admirar la riqueza artística y la belleza de las imágenes religiosas. Vecinos y visitantes se acercaron para contemplar cada detalle, desde los bordados de los pasos hasta las expresiones de los santos y vírgenes, en un ambiente de recogimiento y respeto que marca el inicio de cada jornada procesional.

Jueves Santo

El Jueves Santo a última hora de la tarde, quince cofradías iniciaron su recorrido desde la plaza Parroquial, continuando por plaza Jovellar, calle Doctor Fleming, avenida País Valencià, calle Arcipreste Bono, plaza San Antonio, travesía Safont y calle Mayor, hasta regresar al punto de partida. La procesión contó con el acompañamiento de diversas bandas, entre ellas la Banda de Música Xertolina, las bandas de cornetas y tambores San Pedro y Hermandad Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Merced, así como las formaciones de bombos y tambores de distintas cofradías, la Agrupación Musical Jaume I de Castelló y la Societat Musical La Alianza de Vinaròs, que cerraba la procesión, tras las autoridades, el clero y el presidente de la Federación de Cofradías, Sebastián Torres.

Viernes Santo

El Viernes Santo han participado 14 cofradías, ya que este día no procesiona el Cristo de la Familia Juan. El itinerario ha sido idéntico al del Jueves Santo, y ha contado con un acompañamiento muy especial: la Coral García Julbe, situada en la calle Arcipreste Bono, interpretó cantos religiosos a medida que los pasos avanzaban, aportando un matiz de solemnidad y belleza a la procesión. Las bandas mantuvieron la fuerza y solemnidad de la jornada, mientras la implicación de vecinos y turistas consolidaba la Semana Santa de Vinaròs como uno de los principales eventos culturales y religiosos de la Comunitat Valenciana.

Ambas procesiones han demostrado la perfecta combinación de tradición, cultura y devoción que caracteriza a la Semana Santa de Vinaròs. La exposición previa de los pasos, la coordinación de las bandas, la participación activa de las cofradías y la atención del público hicieron de estas jornadas un espectáculo único, reafirmando la importancia de esta celebración.