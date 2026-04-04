Benicarló vibra con la 'Trencà de l’hora'

Benicarló ha acogido este sábado la multitudinaria Trencà de l’hora organizada por el grupo local de Bombos i Tabals en la plaza San Bartolomé, en la que han participado nueve agrupaciones.

Hasta la ciudad llegaron grupos de los municipios vecinos de Peñíscola, Vinaròs, l’Alcora, Betxí y la Vall d’Uixò que tocaron al unísono para acompañar a las cuatro agrupaciones benicarlandas. Felipe y Santi Santana fueron los encargados de romper la hora y dar comienzo al estruendoso y multitudinario acontecimiento.

Numerosos grupos de tambores y bombos han participado en la 'Trencà' de Benicarló. / Alba Boix

Tras la concentración en la plaza, los diferentes grupos, encabezados por sus respectivos estandartes, desfilaron en pasacalle por el centro de Benicarló comenzando y acabando en la plaza San Bartolomé.

Intensa programación

Por la noche, tras la Vigilia Pascual, se celebra la procesión del Encuentro de Resurrección. La solemne cita cuenta con el grup de Bombos i Tambors Santíssim Crist de la Mar, la Cofradía de la Virgen de los Dolores y las Juntas de Gobierno de las Cofradías y Hermandades acompañando a la Virgen. Por su parte, la imagen de Jesús Resucitado es acompañada por el clero, autoridades locales, la Junta Local de Semana Santa y la banda de música Ciudad de Benicarló.

Uno de los grupos que han participado este sábado en los actos de Benicarló. / Alba Boix

Este domingo se celebra la eucaristía en los tres templos de la ciudad: San Bartolomé, Santa María del Mar y San Pedro Apóstol.

Tras unos días de programación intensa, concluirá así la celebración de la Semana Santa en Benicarló. No obstante, hasta el domingo 12 de abril se podrá visitar la XXXI Exposición de motivos de Semana Santa en la capilla del Mucbe.