Burriana ya sabe cuantos chiringuitos tendrá este verano

El Ayuntamiento de Burriana continúa avanzando en la preparación de su temporada estival con la adjudicación provisional de 13 puestos para la explotación de los servicios de temporada en sus playas de cara a la época de mayor afluencia de turistas de este 2026. Tras recibir 21 ofertas, el proceso administrativo definió la distribución de los espacios que dinamizarán la costa burrianense los próximos meses.

De las autorizaciones concedidas de forma provisional, 9 corresponden a servicios de restauración y beach clubs, eje principal de la oferta gastronómica y de ocio junto al mar. La adjudicación se completa con un puesto destinado al alquiler de patines y tumbonas, un quiosco, un área de ocio infantil y una zona dedicada a actividades náuticas, diversificando así las opciones de entretenimiento.

Criterios valorados

En el proceso de selección, el consistorio priorizó la calidad integral de los proyectos. Entre los criterios más valorados destacaron el diseño arquitectónico, la armonía estética y, de manera especial, el uso de materiales naturales.

El concejal de Urbanismo y Actividades, Mario Trullen, destacó: «Estos criterios son necesarios para garantizar una propuesta respetuosa con el entorno, alineada con la sostenibilidad y que permita seguir mejorando el atractivo visual del litoral».

También señaló que mediante esta iniciativa, «el Ayuntamiento sigue trabajando en la dinamización de la costa, apostando por la colaboración público-privada para ofrecer servicios estacionales de calidad que permitan ampliar el periodo de actividad».