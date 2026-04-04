El Castillo de Onda se llena de títeres: Descubre cuándo

El Ayuntamiento de Onda transformará el Castillo de las 300 Torres en un gran escenario al aire libre con una jornada dedicada al teatro de títeres, una propuesta cultural y familiar que combina talleres participativos y un espectáculo final en uno de los enclaves más emblemáticos del municipio.

Con entrada libre, la iniciativa invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia diferente en el castillo, donde la creatividad, la imaginación y el patrimonio se darán la mano para ofrecer un plan completo dirigido a todos los públicos.

La concejala María Baila presentó la programación de títeres. / Mediterráneo

La concejala de Turismo, María Baila, ha señalado: “Convertimos nuestro patrimonio en escenarios vivos que generan experiencias únicas, capaces de atraer visitantes y ofrecer planes de calidad para disfrutar en familia en Onda”.

Un castillo convertido en escenario cultural

La programación arrancará por la mañana con un taller de títeres de sombras chinas, que se celebrará en el interior del museo entre las 11.00 y las 12.30 horas, permitiendo a los asistentes adentrarse en esta técnica tradicional de forma práctica y creativa.

Por la tarde, la actividad continuará en el exterior del museo con un taller de construcción de títeres de dedo, de 17.00 a 19.00 horas, en el que los participantes podrán diseñar y crear sus propios personajes.

La jornada culminará a las 19.00 horas con la representación del espectáculo La princesa o no, una propuesta escénica dirigida al público familiar que pondrá el broche final a un día en el que el castillo se convertirá en punto de encuentro para la cultura y el ocio. Será el próximo sábado 11 de abril.

Cultura y turismo para dinamizar Onda todo el año

Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para dinamizar el turismo a través de experiencias culturales en espacios patrimoniales, consolidando el Castillo de las 300 Torres como uno de los grandes atractivos del municipio.

En esta línea, el Ayuntamiento continúa impulsando el programa de visitas teatralizadas, una de las propuestas más demandadas que permite descubrir la historia de Onda de forma inmersiva y participativa.

Las próximas fechas incluyen nuevas sesiones este mismo fin de semana, el 4 de abril en el Castillo y el Centro Histórico, y el 5 de abril en la Torre de la Presó, así como una nueva cita el 1 de mayo, ampliando así las oportunidades para disfrutar del patrimonio de forma diferente. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la Tourist Info de Onda en onda@touristinfo.net o llamando al 964 60 28 55.

Con esta programación, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por una agenda cultural atractiva, pensada para todos los públicos y capaz de generar movimiento, actividad y nuevas experiencias en la ciudad. “Queremos que cada visita, cada actividad y cada evento sea una excusa para venir a Onda, recorrer sus espacios y vivirlos de una forma distinta”, ha añadido Baila.