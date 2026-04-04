Orpesa culmina una inversión de 330.000 euros para reforzar el depósito El Bombí

El Ayuntamiento de Orpesa ha dado por finalizadas las obras de mejora del sistema de abastecimiento de agua potable y de la red de distribución en distintos puntos del municipio, una actuación que ha supuesto una inversión total de 330.531,69 euros más IVA. Los trabajos han afectado al depósito El Bombí y a varias calles de Les Amplaries, El Balcó y La Colomera, donde se ha renovado la red para mejorar el servicio.

Este martes se ha realizado la visita técnica para firmar el acta de recepción de las obras de mejora de agua potable en El Balcó y de impermeabilización del depósito El Bombí. En ella han participado técnicos de Urbanismo, el interventor municipal, la concejala del área, Araceli de Moya, y el alcalde, Rafael Albert.

Mejora del depósito El Bombí

Durante las últimas semanas se han ejecutado diferentes actuaciones en los depósitos de El Bombí, considerados una infraestructura clave para el almacenamiento y la regulación del agua potable en el municipio. Entre los trabajos realizados figura la construcción de un nuevo colector para recoger el agua procedente de los principales pozos municipales, así como la renovación del impermeabilizante interior de los vasos de almacenamiento.

Estas mejoras permitirán optimizar la gestión del agua procedente tanto de los pozos municipales como de la desaladora Oropesa-Cabanes, gestionada por Acuamed, cuya aportación complementa el suministro tradicional desde 2019. El objetivo es facilitar maniobras más eficientes para equilibrar las distintas fuentes de abastecimiento y reforzar la seguridad hídrica del municipio.

El sistema de abastecimiento de Orpesa se divide en tres fases: producción, almacenamiento y distribución. Los depósitos Bombí I, con 350 m³, y Bombí II, con 1.000 m³, constituyen el principal punto de almacenamiento del municipio y garantizan el suministro incluso ante incidencias en las fuentes de producción. La actuación en Bombí I completa la mejora que ya se ejecutó en Bombí II en 2022.

La vicealcaldesa y concejala de Urbanismo y Vía Pública, Araceli de Moya, ha destacado que: “La intervención en el depósito El Bombí, en el que confluye el agua proveniente de la desaladora y de los cuatro pozos: Torres II, Barranc Negre I y Barranc Negre II, así como el pozo Porvenir, supone una mejora de la capacidad operativa del sistema, ya que nos permite responder con mayor eficacia ante incidencias y garantiza un servicio de calidad a los vecinos. Estas obras complementan la actuación realizada en 2022 y consolidan un sistema de abastecimiento más seguro y moderno para Oropesa del Mar.”

Renovación en varias calles del municipio

El proyecto también ha incluido la sustitución integral de la red de agua potable en varias calles donde se habían detectado deficiencias estructurales en antiguas conducciones de polietileno y PVC, afectadas por microfisuras derivadas del paso del tiempo y de condiciones técnicas inadecuadas.

En total, se han instalado más de 3.400 metros de nueva tubería, con diámetros de entre 90 y 110 milímetros y una presión nominal de 16 bares. Las actuaciones se han llevado a cabo en la avenida Benicàssim y en las calles Azor, Abubilla, Madroño y Ruiseñor, en la urbanización El Balcó. También se han ejecutado mejoras en la calle Castell de Miravet, en La Colomera, y en la calle Rafael Alberti, en Les Amplaries.

Además, se han renovado las acometidas domiciliarias para mejorar la conexión entre la red municipal y las viviendas.

El alcalde, Rafael Albert, ha subrayado que: “Tenemos que garantizar los servicios esenciales para los ciudadanos. Estas obras en El Balcó, en La Colomera y en Les Amplaries muestran nuestro interés por mejorar el municipio y ofrecer a los vecinos una red de abastecimiento segura, moderna y en las mejores condiciones.”

Con la finalización de estas actuaciones, el consistorio da un nuevo paso en la modernización de sus infraestructuras hidráulicas, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema, reforzar la seguridad del suministro y garantizar un servicio de calidad a los vecinos.