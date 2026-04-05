Benicàssim impulsa la renovación del alumbrado del recinto de festivales con energía solar

Benicàssim avanza en la transformación de su recinto de festivales con la licitación del nuevo sistema de alumbrado, una actuación clave para adaptar este espacio a un uso más sostenible, seguro y operativo durante todo el año.

El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuenta con un presupuesto de 119.617 euros y un plazo de ejecución de tres meses, aunque la actuación deberá estar finalizada antes del 30 de junio de este 2026, una fecha condicionada por los plazos de los fondos europeos .

La intervención permitirá renovar la iluminación del recinto y sus accesos mediante la sustitución de los focos actuales por tecnología led de bajo consumo y la instalación de farolas solares autónomas, que garantizarán luz incluso cuando no haya suministro eléctrico .

El proyecto contempla una actuación de amplio alcance sobre la infraestructura existente, con la instalación de cerca de 200 proyectores led y alrededor de 15 farolas solares, además de trabajos en postes, cableado y red de fibra para optimizar el sistema .

No obstante, la documentación técnica no concreta el porcentaje total de renovación del alumbrado actual ni detalla si la actuación cubrirá la totalidad del recinto, aunque sí plantea una modernización significativa de los puntos existentes y la incorporación de nuevos sistemas más eficientes.

Tras años con una infraestructura pensada casi exclusivamente para grandes eventos puntuales, el recinto avanza así hacia un modelo más versátil, preparado para acoger actividad durante todo el año.

Un proyecto dentro de una transformación mucho mayor

La mejora del alumbrado se integra dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dotado con más de dos millones de euros de fondos europeos Next Generation, cuyo objetivo es convertir el recinto en un espacio moderno, sostenible y multifuncional.

Este programa contempla una transformación integral con actuaciones ya en marcha y otras previstas. En los últimos meses, el recinto ha avanzado con otros proyectos también como la instalación de nuevos módulos de aseos, con una inversión superior a los 200.000 euros, que permitirá ampliar los servicios disponibles durante los eventos.

Y se han ejecutado mejoras como el soterramiento de líneas eléctricas, la instalación de vallado perimetral, cámaras de vigilancia y placas fotovoltaicas, reforzando la seguridad y la eficiencia energética del espacio.

Un recinto más verde y preparado para todo el año

La hoja de ruta del proyecto incluye además actuaciones como la creación de zonas verdes, suelos drenantes para mejorar la evacuación del agua, carril bici y un espacio permanente para eventos, con el objetivo de reducir la estacionalidad y ampliar el uso del recinto más allá de los festivales. No obstante, la ejecución de todas estas actuaciones queda condicionada a los plazos marcados por los fondos europeos, por lo que habrá que ver qué intervenciones pueden completarse dentro del calendario previsto o si se plantean ajustes en su desarrollo.

Todo ello responde a una estrategia global que busca consolidar este enclave como un espacio multifuncional, accesible y alineado con los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.