Cuenta atrás en Burriana para ‘Som Talent’, el gran foro para encontrar empleo

El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado los preparativos para la celebración de una nueva edición de Som Talent, el Foro de Empleo que se ha consolidado como la cita de referencia para el mercado laboral de la capital de la Plana Baixa. El evento tendrá lugar en las instalaciones de la Llar Fallera, transformando este espacio en un punto de encuentro directo entre el tejido empresarial y las personas en búsqueda activa de empleo o mejora profesional.

Bajo el lema de conectar talento y oportunidades en un mismo espacio y en un mismo día, Som Talent busca simplificar los procesos de selección y fomentar la empleabilidad en el municipio. Para ello, el consistorio ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a las empresas locales y de los alrededores, animándolas a participar de forma activa mediante la presentación de ofertas de trabajo que puedan ser gestionadas y, en muchos casos, cubiertas durante la propia jornada.

'Som Talent' supone una gran oportunidad para encontrar empleo. / Mediterráneo

En la pasada edición,1.118 personas se inscribieron al evento, de las cuales más de 330 acudieron presencialmente a lo largo de la jornada. Las 39 empresas participantes publicaron 189 ofertas de trabajo, y se gestionaron un total de 2.861 candidaturas por parte de los asistentes. De estas, 787 cumplían los requisitos de las ofertas, y dieron lugar a 776 entrevistas laborales realizadas in situ.

Tasa de éxito

Como resultado directo de esta actividad, 41 personas desempleadas encontraron un puesto de trabajo, según la información facilitada por las propias empresas. Esto representa una tasa de éxito del 12,4 % entre las personas entrevistadas. El coste por inserción se ha situado en 280,93 euros, una cifra que refuerza la eficiencia del modelo y su impacto en el tejido laboral local.

Además de las entrevistas y el contacto directo, el foro servirá como espacio de networking para las entidades y empresas participantes para mejorar su marca empleadora y ganar visibilidad.

La concejal de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos, ha destacado: “Som Talent se ha convertido en una herramienta estratégica para Burriana, ya que permite que el talento de nuestros vecinos se encuentre cara a cara con las necesidades de nuestras empresas. Queremos que la Llar Fallera sea el escenario donde se aceleren las contrataciones y donde el capital humano local encuentre su oportunidad de crecimiento”.

La cita, el próximo miércoles 13 de mayo.