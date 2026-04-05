Morella crea una nueva ruta para descubrir sus dinosaurios en familia

Morella ha presentado una nueva propuesta turística y cultural que permite adentrarse en su rico pasado paleontológico a través de una ruta accesible y pensada para todos los públicos. El itinerario, que consta de aproximadamente tres kilómetros, conecta algunos de los enclaves más emblemáticos del municipio hasta llegar a las huellas de dinosaurio del Mas de Romeu, uno de los puntos de mayor interés científico de la zona.

Los científicos implicados en el proyecto, entre ellos José Miguel Gasulla, destacan: «Es una forma atractiva y pensada para todos los públicos con el fin de poner en valor este importante yacimiento que queda tan cerca del pueblo».

La ruta familiar lleva hasta las huellas del Mas del Romeu. / Javier Ortí

La ruta parte desde el portal de Sant Miquel y discurre por espacios como el acueducto de Santa Llúcia y el entorno del Povet, combinando patrimonio histórico, paisaje y divulgación científica. El recorrido, de baja dificultad, está especialmente orientado a familias y público infantil, con el objetivo de acercar la paleontología de forma didáctica y atractiva.

A lo largo del trayecto se ha instalado nueva cartelería interpretativa que explica la estrecha relación de Morella con los dinosaurios, así como la relevancia de las especies descubiertas en su término municipal.

Paneles con ilustraciones, curiosidades y detalles científicos acompañan al visitante hasta la zona de icnitas del Mas de Romeu, donde se conservan las huellas fósiles. En este sentido, Gasulla subraya: «Tenemos la suerte de poder conocer de cerca las andanzas de los saurópodos en la zona y poderlo explicar de manera didáctica a los más pequeños».

Remodelación del Museu

La nueva ruta se presenta además como «un complemento ideal al museo y una forma muy bonita, con unas impresionantes vistas del castillo de Morella durante todo el recorrido, que hará las delicias de vecinos y visitantes. En una hora y media puedes hacer la ruta con tranquilidad y además conocer sitios tan bucólicos para los morellanos como el Povet», añade el científico.

El recorrido es de baja dificultad, perfecto para familias y público infantil. / Javier Ortí

Esta iniciativa se complementa con la reciente remodelación del Museu Temps de Dinosaures, uno de los espacios más visitados de la localidad. La actuación incluyó la instalación de nuevas vitrinas expositivas, la puesta en valor de maquetas de dinosaurios a tamaño natural y la reorganización de piezas procedentes de otros espacios para mejorar su visibilidad y comprensión por parte del público. El proyecto fue financiado con fondos europeos Next Generation, y forma parte de la estrategia municipal que desde hace décadas apuesta por reforzar la oferta turística vinculada al patrimonio natural y científico, diversificando así los atractivos de Morella más allá de su reconocido legado histórico.

Referente nacional

En paralelo, la comarca de Els Ports continúa consolidándose como uno de los principales referentes paleontológicos a nivel nacional gracias a los últimos hallazgos científicos. Entre ellos destacan especies identificadas en el entorno de Morella como el Morelladon, un dinosaurio herbívoro con espinas dorsales características, y el Garumbatitan, un gran saurópodo de enormes dimensiones que habitó la zona hace más de 120 millones de años.

Estos descubrimientos, junto a nuevos restos fósiles hallados en los últimos años, confirman la gran diversidad de dinosaurios que poblaron este territorio y refuerzan el valor científico, educativo y turístico de enclaves como el Mas de Romeu.