El morellano Pablo Segura desvela todos los secretos del GPS para disfrutar del ciclismo

La próxima edición del FLIM, el Festival Literari Internacional de Morella, tendrá lugar del 15 al 17 de mayo, pero este sábado, como adelanto, tuvo lugar la presentación en la Sala de Justicia del ayuntamiento de la capital de Els Ports del libro Manual de GPS para rutas en BTT, del escritor local Pablo Segura Ortí.

El autor, Pablo Segura, entre el alcalde, Bernabé Sangüesa, y la directora de FLIM, Elena Moya. / Mediterráneo

El autor, que estuvo acompañado por el alcalde, Bernabé Sangüesa, y por Elena Moya, directora del festival, ha procurado confeccionar un texto de fácil comprensión, por lo que no hace falta ser ni un experto en tecnología ni un biker experimentado para sacarle partido. Así, en sus páginas da las claves prácticas, psicológicas y técnicas para navegar con autonomía por terrenos desconocidos, incluso en rutas exigentes, y poder disfrutar del ciclismo al máximo.

Apasionado de la BTT

Pablo Segura es psicólogo de formación y hace gala de una profunda pasión por el ciclismo de montaña y la exploración. Impulsor de proyectos como Centre BTT Els Ports y Morella Singletracks, ha estado también detrás de la organización de destacadas competiciones de MTB de nivel nacional.

Noticias relacionadas

Por ello, con más de diez años de experiencia en el uso práctico de GPS en montaña (especialmente con dispositivos Garmin y TwoNav), ha volcado en su último libro toda su experiencia en el diseño de formaciones centradas en la navegación personalizada para actividades diversas como trabajos forestales, arqueología y, por supuesto, rutas BTT.