Onda arranca una Pascua con más de 30 actividades para todos los públicos

Onda ha dado el pistoletazo de salida a la programación de Pascua con el inicio de las primeras actividades, entre ellas Peque Pasqua, que este fin de semana reúne a decenas de familias en el Ermitorio del Salvador y ha marcado el comienzo de unos días en los que la ciudad se convierte en un gran espacio de ocio, cultura y tradición.

Durante estas fechas, el municipio despliega una completa agenda con más de 30 actividades dirigidas a todos los públicos, desde propuestas infantiles y familiares hasta conciertos, eventos taurinos, programación cultural y celebraciones religiosas, consolidando una oferta diversa que dinamiza la ciudad y atrae a vecinos y visitantes.

La 'Peque Pasqua' destaca por la elevada participación. / Mediterráneo

En este sentido, la alcaldesa, Carmina Ballester, ha destacado que con el inicio de la programación de Pascua “Onda se transforma en un espacio abierto donde cada día hay algo que hacer, pensado para que familias, jóvenes y visitantes disfruten de nuestra ciudad”.

‘Peque Pasqua’, primer gran punto de encuentro familiar

El arranque de Peque Pasqua ha convertido el entorno del Ermitorio del Salvador en uno de los principales focos de actividad, con talleres, juegos y propuestas al aire libre dirigidas a los más pequeños.

Durante varias jornadas, la pinada acogerá actividades como rocódromo, tiro con arco, pintacaras, globoflexia, gymkanas o talleres creativos, en una iniciativa que se consolida como uno de los ejes del ocio familiar durante estas fechas.

Además, la programación se extiende a otros espacios como el Parque de la Cerámica, ampliando la oferta y acercando las actividades a diferentes puntos del municipio, con servicios complementarios como el autobús gratuito para facilitar el acceso en los días de mayor afluencia.

Música, juventud y ocio en toda la ciudad

La programación de Pascua continúa con propuestas para jóvenes y público general, entre las que destaca Pascua Sonora, que llenará de música en directo distintos enclaves como la Carpa Sonora o el Raval de Sant Josep.

A ello se suman iniciativas como Pasqua Jove, con actividades en el Casal Jove para jóvenes a partir de 11 años, y Una Pasqua de Cine, con una proyección gratuita en La Cassola. Los tradicionales bailes en el CIM Montí completan la oferta nocturna, contribuyendo a generar un ambiente festivo y participativo, también para los más mayores, durante toda la semana.

Tradición, cultura y patrimonio

La agenda mantiene también citas consolidadas como la Pascua Taurina, que se desarrolla hasta el 13 de abril con el Concurso Nacional de Ganaderías y diferentes espectáculos en la plaza de toros.

En paralelo, Onda refuerza su oferta cultural y turística con visitas teatralizadas por enclaves históricos, actividades como Títeres en el Castillo y la apertura de espacios emblemáticos como el Castillo de las 300 Torres, la Torre de la Presó, el Museo del Taulell o el Molí de la Reixa. Todo ello permite a vecinos y visitantes redescubrir el patrimonio local y disfrutar de experiencias culturales durante los días festivos.

Semana Santa y tradición viva

La programación se completa con los actos litúrgicos de Semana Santa, que incluyen procesiones, celebraciones religiosas y conciertos en distintos puntos del municipio, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada.