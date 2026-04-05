Pirotecnia, volteo de campanas y vacas en la plaça Els Xorros: Inicio de Sant Vicent en la Vall d'Uixó

Los domingos de Pascua son muy distintos según dónde se viva. En la Vall d'Uixó son sinónimo de fiestas patronales, las de Sant Vicent Ferrer, y de vacas en la plaça dels Xorros.

Los petardos de la disparà y el volteo de campanas así lo han anunciado a mediodía, cuando arrancó un programa de actos donde la tradición sigue jugando un papel hegemónico, porque como defiende el presidente de la comisión, Juan Ibáñez Torrano, los eventos religiosos, con la ofrenda a la Mare de Déu de l'Assumpció y la procesión; las citas gastronómicas populares o las exhibiciones taurinas «son un emblema de nuestras fiestas patronales».

Defiende que ese es el secreto del éxito de participación que se repite año tras año, ser fieles a sus orígenes y a las actividades que mayor respuesta tienen del público.

Así se ha podido comprobar este domingo, con decenas de personas congregadas en otro símbolo de las patronales, la plaça Els Xorros convertida durante dos días en un coso taurino, en los primeros festejos de bous al carrer de unas fiestas que, año tras año, inauguran la temporada de cerriles de la ciudad, aunque eso será el próximo sábado, 11 de abril.

Trashumancia infantil

Hasta entonces, como destaca Ibáñez, se van a suceder diferentes convocatorias, como la novedad del programa taurino de este lunes, una trashumancia infantil «que llevábamos tiempo queriendo hacer, y que este año va a ser posible».

Por delante, quince días en los que no faltará la caldereta popular del próximo miércoles o la Nit d'Albaes del jueves, «un acto muy esperado por las festeras»; la inauguración de la feria del viernes y del programa de cerriles, el sábado, «y el gran fin de semana, con la ofrenda a la Mare de Déu del domingo, la misa frente a la ermita y la procesión del lunes».

Juan Ibáñez incide en la importancia que tiene para la comisión, «conociendo este pueblo, ser nosotros los que abrimos la temporada taurina», para lo que esperan una placeta de Sant Vicent «llena hasta la bandera de aficionados». Este año con doce exhibiciones.