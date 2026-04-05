Todo a punto en l'Alcora para una 'Festa del Rotllo' histórica

La localidad de l’Alcora se prepara para vivir un hito histórico este lunes 6 de abril, fecha en la que la emblemática Festa del Rotllo se celebrará por primera vez con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana. Este reconocimiento oficial, otorgado por la Generalitat, llega en un momento de especial relevancia, ya que coincide con el 270 aniversario de esta arraigada tradición con raíces documentadas en 1756.

La festividad, que ya ostentaba el título de interés provincial desde 2009, refuerza así su valor dentro del conjunto del patrimonio festivo valenciano tras un exhaustivo trabajo de documentación histórica y social, impulsado desde la concejalía de Cultura y Turismo, que ha acreditado la singularidad cultural y etnográfica de esta celebración única en toda España.

Las bolilleras y el concejal de Cultura, Carlos Esteban, preparan los 'rotllets' y cintas para este lunes. / R. D. A.

Para la jornada de este año, el Ayuntamiento de l’Alcora ha encargado la elaboración de 7.700 rollos que serán repartidos entre los asistentes, manteniendo vivo uno de los actos centrales de un legado que se remonta al siglo XVIII. Además se han preparado con la colaboración de la Asociación de Bolilleras La Alcorina 6.000 rotllets pequeños, 7.000 pulseras y 6.500 cintas.

Origen de la tradición

En un periodo marcado por una fuerte sequía que ponía en riesgo los campos y la subsistencia del pueblo, el Consejo Municipal determinó enviar una embajada de niños a la ermita más alta del término municipal, San Cristóbal, para rogar por la lluvia.

Al cabo de unos días, una intensa lluvia regó los campos, salvando las cosechas, y los vecinos descubrieron un manantial de agua conocido como la Font Nova, que garantizaba el abastecimiento del municipio. En señal de gratitud, una vecina entregó unos sacos de harina, con los cuales se elaboraron unos rollos que se repartieron entre todos los niños. Esta es la leyenda popular del origen de la fiesta.

Hoy, la Romería del Rotllo o de Infantes continúa evocando aquel episodio. Es una romería única en el país, protagonizada por niños y niñas y abierta a todo el vecindario y al público visitante.

Tras la misa y el tradicional almuerzo en los aledaños de la ermita, amenizado con música y baile, entre otras actividades, los participantes regresan al municipio. A la llegada a la puerta del Calvario, les esperan las autoridades, acompañadas de la reina y las damas, la banda de música y los angelets, niños y niñas menores de 3 años que son vestidos para la ocasión con túnica, capa, aletas de paloma y corona, representando la inocencia de los más pequeños.

Desde aquí, se trasladan todos en comitiva y cantando hasta la iglesia parroquial, donde se hace el reparto del rollo entre todos los participantes de la fiesta.

La celebración se prolonga durante la tarde y la noche y se consolida como una de las jornadas con mayor participación y ambiente del calendario festivo de l’Alcora. Cada año reúne a miles de personas de todas las edades en torno a una tradición profundamente arraigada en la identidad local.

Programación

La jornada comenzará este lunes a las 8.00 horas con el reparto de rotllets, cintas y pulseras. A las 9.00 horas tendrá lugar el inicio de la romería.

A las 12.00 horas se realizará la bajada de la romería, seguida del reparto de rollos en la iglesia.

Por la tarde, a las 16.30 horas, tendrá lugar la actuación de la charanga Una i Monanem, con inicio en la plaza España.

La programación continuará por la noche con la actuación de la orquesta Top Zero a las 20.30 horas en la plaza España, y finalizará a las 00.00 horas con una discomóvil en la Pista Jardín.