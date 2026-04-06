Benicàssim se promociona como destino turístico en las pantallas gigantes de los tres grandes festivales

Benicàssim refuerza su estrategia de promoción turística aprovechando el impacto y la proyección internacional de los tres grandes festivales que acoge la localidad —SanSan Festival, Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y Rototom Sunsplash— mediante la difusión de contenidos promocionales en sus pantallas gigantes.

Esta iniciativa permite mostrar, ante decenas de miles de asistentes de procedencia nacional e internacional, la oferta turística, cultural y natural del municipio, consolidando así la marca Benicàssim como un destino atractivo durante todo el año.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que "los festivales son uno de nuestros principales escaparates al mundo, y queremos aprovechar su alcance para proyectar la imagen de un municipio dinámico, sostenible y con una amplia oferta más allá de la música". En este sentido, ha subrayado que "esta acción forma parte de una estrategia global para desestacionalizar el turismo y atraer visitantes en cualquier época del año”.

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Los vídeos promocionales, que se emiten en momentos clave de la programación de los festivales, ponen en valor los recursos naturales del destino, como sus playas y parajes naturales, así como su patrimonio, su gastronomía y su agenda cultural y deportiva.

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Por su parte, la concejala de Turismo, Elena Llobell, ha señalado que "Benicàssim es sinónimo de música, pero también de calidad de vida, de cultura y de experiencias únicas. Queremos que quienes nos visitan por un festival descubran todo lo que el municipio puede ofrecerles y decidan volver".