Betxí pone en marcha las obras del nuevo frontón y activa una inversión de 1,6 millones de euros
La intervención transformará el espacio en un equipamiento deportivo y cultural más moderno y funcional
El proyecto para cubrir el frontón municipal de Betxí da un paso definitivo. El Ayuntamiento inicia este mismo martes, 7 de abril, las obras de reforma y ampliación de las instalaciones actuales, situadas en la avenida Sant Josep Obrer, tras adjudicarse el proyecto a la empresa Civicons Construcciones Públicas por un importe de 1.620.164 euros (IVA incluido).
A partir de este momento, los trabajos se desarrollarán a lo largo de ocho meses, dando lugar a una actuación clave en la mejora de las infraestructuras deportivas y culturales del municipio.
"Ahora sí, el proyecto del frontón pasa del papel a la realidad, ya que esta es una de las actuaciones más importantes del municipio en los últimos años y, además, responde a una demanda histórica del vecindario”.
La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, destaca que “ahora sí, el proyecto del frontón municipal pasa del papel a la realidad”. En este sentido, señala que “es una de las actuaciones más importantes del municipio en los últimos años y responde a una demanda histórica del vecindario”.
Ampliación del recinto
La intervención incluye la ampliación del recinto, la mejora del confort climático y del aislamiento acústico, la incorporación de nuevos servicios sanitarios y la creación de accesos adaptados al nuevo diseño. El objetivo es convertir el actual frontón en un espacio más versátil, capaz de acoger tanto actividad deportiva como eventos culturales.
“Este proyecto no solo mejora una instalación, sino que transforma un espacio para ponerlo al servicio del pueblo, con más posibilidades de uso y mejores condiciones”, añade la primera edila de Betxí.
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