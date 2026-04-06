Burriana impulsa la comunicación en la primera infancia con el taller familiar 'Parlem de...'

El Ayuntamiento de Burriana, a través del área de Servicios Sociales, ha llevado a cabo con una gran acogida el taller formativo Parlem de... Comunicació en la primera infància. La jornada, impartida por profesionales del CDIAP Burriana (Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana), ha tenido como objetivo principal orientar a padres, madres y cuidadores sobre cómo estimular el lenguaje de los niños desde el entorno familiar.

Durante la sesión, celebrada en el edificio de Servicios Sociales, se ha subrayado que la participación de la familia es el pilar fundamental en la intervención durante la primera infancia. Los asistentes han podido aprender estrategias prácticas para implementar en sus rutinas cotidianas, transformando acciones diarias en oportunidades de aprendizaje que incrementan la seguridad emocional del menor y refuerzan el vínculo afectivo.

El taller ha abordado aspectos clave como la estimulación del habla a través del juego, cuentos y canciones, así como técnicas para favorecer la comprensión de instrucciones y ampliar el vocabulario funcional. Asimismo, se han ofrecido pautas para gestionar la frustración que surge en los más pequeños cuando no logran comunicarse de forma efectiva, proporcionando herramientas que facilitan el desarrollo de habilidades sociales básicas como el respeto de turnos y la participación en juegos.

La iniciativa se dirige a familias y profesionales de niños de entre 0 y 3 años. / R. D. M.

Próximas citas

Tras esta primera toma de contacto, el ciclo de charlas Parlem de... ya tiene programada su próxima cita para el 20 de abril, a las 15.00 horas, en el edificio de Servicios Sociales. Bajo el título Conociendo sus tiempos, esta formación organizada por el Servicio de Atención al Desarrollo Infantil (ADI) del Ayuntamiento de Burriana, se dirige a familias y profesionales de niños de entre 0 y 3 años que buscan comprender mejor el proceso madurativo de los más pequeños.

En este futuro encuentro se profundizará en los ritmos reales del desarrollo para ayudar a las familias a discernir si su hijo va "a su ritmo" de forma normalizada o si existen indicadores que requieran atención. La charla abordará cuestiones comunes de preocupación parental como la ausencia de habla, las alteraciones del sueño o la intensidad de las rabietas. Entre los puntos clave, se enseñará a identificar señales de alerta claras para saber cuándo consultar con un especialista, además de ofrecer pautas sobre cómo estimular las capacidades del niño sin ejercer presión y claves para acompañar su crecimiento con seguridad y confianza.

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La concejal de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha destacado la gran acogida de esta iniciativa, señalando que “es fundamental ofrecer estos espacios de encuentro donde las familias, docentes y estudiantes "puedan resolver dudas y adquirir conocimientos que mejoren el día a día con sus hijos. Desde el consistorio seguimos apostando por programas que acerquen recursos profesionales a los hogares de Burriana para asegurar un desarrollo saludable y feliz de nuestra infancia".