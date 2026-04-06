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La lucha de dos niños de Almassora por tener un lugar donde jugar: transforman una nave abandonada en un pabellón

La falta de dotaciones en la zona en la que viven está detrás de esta iniciativa

Nave abandonada convertida en pabellón en Almassora

Nave abandonada convertida en pabellón en Almassora

Redacción Mediterráneo

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

A problemas, soluciones. Con ese espíritu, dos niños de Almassora, Álvaro e Ismael, de 11 y 12 años, han dedicado sus vacaciones de Semana Santa a acondicionar un recinto abandonado en el que poder jugar y hacer deporte. La falta de servicios y de instalacionea adecuadas en su entorno han impulsado esta iniciativa.

"Han salido de casa todos los días a las nueve de la mañana para trabajar. Es brutal lo que han conseguido", explica Michel Morera, padre de Álvaro y vecino de la playa de Almassora. En la zona donde reside, la más cercana a la refinería, hay numerosas viviendas y naves abandonadas.

Aspecto del espacio cuando todavía no habían finalizado las labores de limpieza.

Aspecto del espacio cuando todavía no habían finalizado las labores de limpieza. / Mediterráneo

Los niños fijaron su atención en una de ellas, una granja de pollos sin actividad desde hace muchos años. Armados de escobas, pasaron las horas sacando basura del lugar, ayudados en ocasiones por el propio Michel: "Cuando me enteré de lo que estaban haciendo me emocioné, y quise ayudarles". Eso sí, antes comprobó que el espacio no era peligroso y que no había peligro de derrumbe.

Falta de dotaciones

En el fonde de esta iniciativa está la dificultad que tienen los niños de la zona para encontrar espacios en los que jugar y hacer deporte. "En la playa de Almassora no hay parques, solo uno al final del paseo. Quiero dar visibilidad a este problema".

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Ahora, la vieja nave luce casi impecable gracias al trabajo de Álvaro e Ismael. El próximo paso es instalar porterías o alguna canasta. Y por supuesto, invitan a todos los niños de la zona a disfrutar de este nuevo espacio. "Estamos pensando en escribir con spray pabellón de deportes".

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