Vuelve la alerta a Els Ports: los buitres matan una vaca y dos terneros en una explotación ganadera de Morella

Un ganadero del término municipal de Morella ha denunciado dos ataques de buitres a su cabaña en menos de dos semanas en la zona de la masía Candeales, con el resultado de una vaca y dos terneros muertos.

Según ha explicado el afectado, Alberto Sabater, el primer ataque se produjo entre el 19 y el 20 de marzo. “Fuimos a mediodía del jueves 19 de marzo y los animales estaban bien, y el día 20 al llegar ya habían matado a la vaca y al ternero”, relata. El ganadero destaca que el ternero “había llegado a andar, lo vimos en sus patas”, lo que confirma que el animal estaba vivo poco antes del ataque. “Se tiraron los buitres a los recién nacidos”, añade.

El ganadero Alberto Sabater observa uno de los terneros muertos por la acción de los buitres. / Javier Ortí

El segundo episodio tuvo lugar el 3 de abril en la misma explotación, situada en la masía Candeales. “El ternero lo vio en la víspera mi hijo y estaba bien”, explica Sabater. Sin embargo, la mañana siguiente, sobre las 10:00 horas, al llegar a la finca, su hijo se encontró con los buitres y el ataque ya consumado. “Hemos visto los buitres volando encima de la masía”, señala.

Sin seguro

El ganadero lamenta no disponer de seguro que cubra este tipo de incidentes debido al precio y la carga burocrática que conlleva su tramitación. “No tengo seguro por todos los papeles que hacen hacer”, afirma. “Cuando no ponen problemas por una cosa es por otra. Tener un seguro que cubra enfermedades y ataques es carísimo y cuando tienes un problema siempre ponen trabas, mil papeles… Así no podemos seguir”.

Sabater asegura que reclamará apoyo institucional de forma inmediata. “El martes llamaré a Conselleria y espero que me concedan una reunión. Tienen que ayudarnos, porque esto es una condena. Pasa todos los años en época de cría y la administración debe estar al lado de los ganaderos”, subraya.

En total, las pérdidas económicas derivadas de la muerte de la vaca y los dos terneros podrían situarse entre 4.500 y 5.000 euros. “Estoy desesperado. Necesitamos ayuda real”, concluye el ganadero, denunciando una situación que, según afirma, se repite cada año en estas fechas.

Vulnerabilidad

Este tipo de ataques se producen, según denuncian los propios ganaderos, principalmente durante la época de cría, cuando las reses se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. En el momento del parto, las vacas quedan debilitadas y los terneros recién nacidos apenas pueden moverse, lo que facilita la actuación de estas aves. Diversos casos documentados muestran cómo los buitres aprovechan ese instante para acercarse y comenzar a picar tanto a la madre como a la cría.

Cuando los ganaderos llegan a las explotaciones, muchas veces tras detectar la presencia de buitres sobrevolando la zona, se encuentran a los animales ya muertos o en una situación irreversible. Los ataques se producen con gran rapidez y en ausencia de vigilancia directa, lo que dificulta cualquier reacción. En algunos episodios, incluso se han registrado ataques en cuestión de horas tras el nacimiento del ternero, sin margen de intervención.

La problemática no es nueva en la provincia de Castellón. En los últimos años, diferentes informaciones han recogido ataques similares en comarcas del interior, con episodios en los que bandadas de buitres han llegado a actuar sobre animales vivos, especialmente durante el parto.

Más incidentes

Asimismo, organizaciones agrarias llevan tiempo alertando de un aumento de este tipo de incidentes. Ya en 2021 se denunciaron varios ataques a vacas vivas en distintas comarcas de Castellón y Valencia, evidenciando que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática recurrente que afecta a la ganadería extensiva.

Otra de las críticas, según denuncian ganaderos y organizaciones agrarias, es la falta de alimento disponible en los llamados muladares (puntos autorizados donde se depositan restos animales para estas aves). Critican que muchos de estos espacios han sido cerrados en los últimos años o que el aporte de comida es insuficiente para la elevada población de buitres existente en la zona.

En este sentido, consideran que la escasez de recursos en los muladares estaría empujando a las aves a buscar alimento en explotaciones ganaderas, incrementando el riesgo de ataques a animales vivos. Por ello, reclaman una mejor gestión de estos puntos, así como medidas complementarias que permitan compatibilizar la protección de la fauna con la viabilidad de la ganadería extensiva.

Ganaderos y asociaciones insisten en que estos ataques, que se repiten especialmente en primavera, generan importantes pérdidas económicas y una creciente sensación de indefensión, reclamando medidas eficaces, compensaciones y una mayor implicación de la administración para garantizar la viabilidad del sector.

Ayuntamiento

Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de Morella Ana Belén Soro ha manifestado en declaraciones a Mediterráneo el apoyo del consistorio al sector ganadero: «Estamos a su lado y, si hay alguna cosa que podamos hacer por el sector primario, la haremos».

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La edil, que es ganadera, conoce las dificultades administrativas a las que se enfrenta el sector. Así, aludió a la necesidad de mejorar el sistema de ayudas: «Es importante agilizar los mecanismos para que las compensaciones lleguen con rapidez, evitando trabas y largas esperas tras un ataque. El sistema actual no es eficiente ni rápido», ha concluido.