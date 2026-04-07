Arranca el I Herstory Fest, el festival que da alas a la creatividad juvenil en Almassora

Las primeras pinceladas ya dibujan el inicio del I Herstory Fest en Almassora, un festival que durante estos días llenará de color, mensaje y creatividad distintos rincones del municipio. La iniciativa, impulsada por la Unidad de Igualdad del Ayuntamiento, arranca con la mirada puesta en la juventud y en el poder transformador del arte urbano como herramienta de sensibilización y aprendizaje.

Desde hoy y hasta el próximo 10 de abril, espacios como el Skate Park de la playa, Darremur Orgànic o el CEIP Santa Quitèria se convierten en lienzos abiertos donde reconocidas artistas del panorama urbano, como Barbiturikills, Julieta XLF e Iris Serrano, comienzan a dar forma a murales cargados de simbolismo.

Autoridades y organización destacan el carácter creativo de esta cita artística para niños y jóvenes. / Mediterráneo

Cada obra rinde homenaje a mujeres que han dejado huella en distintos ámbitos, desde la soprano local Hermínia Gómez Serra hasta la oceanógrafa Sylvia Earle, junto a otras figuras comprometidas con la defensa del medio ambiente y la igualdad, generando así un recorrido artístico que invita a la reflexión.

En paralelo, el Herstory Fest abre también sus puertas a la participación activa de los más jóvenes. Jóvenes de entre 10 y 16 años se suman a los talleres creativos, donde no solo descubren técnicas artísticas, sino que también dialogan sobre el papel de estas referentes femeninas y su legado.

Educar en igualdad

La concejala de Bienestar Social, Eugenia Martinavarro, ha subrayado el valor de esta iniciativa señalando que el Herstory Fest es “una oportunidad para educar en igualdad desde la creatividad, implicando a nuestros jóvenes y dándoles voz a través del arte”.

Niños, niñas y jóvenes pintan uno de los murales urbanos de este festival en una pared de Almassora. / Mediterráneo

“Queremos que cada mural sea una historia que inspire, que invite a mirar el mundo con otros ojos y que ponga en valor el talento y la contribución de tantas mujeres que han marcado el camino”, ha añadido la edila.

Asimismo, Martinavarro ha incidido en que este festival “transforma nuestros espacios públicos en puntos de encuentro donde la cultura, la educación y la participación juvenil van de la mano, construyendo una Almassora más abierta, igualitaria y dinámica”.