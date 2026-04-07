Burriana se alía con la Cámara de Comercio para captar inversiones en sus 1,5 millones de suelo industrial

El Ayuntamiento de Burriana ha formalizado una alianza estratégica con la Cámara de Comercio de Castellón mediante la firma de un convenio de colaboración destinado al análisis, captación y gestión de oportunidades de inversión industrial en la localidad. Este proyecto busca poner en valor los 1,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial planificado de Burriana, una de las mayores reservas de suelo disponible de la provincia, para transformarlo en un motor de empleo y desarrollo económico.

En el acto protocolario, ha estado presente el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, la presidenta de la Cámara de Comercio, Mª Dolores Guillamón Fajardo, junto a la edil del área de Comercio en el consistorio, Suni Fandos. El acuerdo refleja un programa, que cuenta con un presupuesto total de 10.600 euros para un desarrollo integral de cuatro sectores estratégicos para el desarrollo de la industria en la localidad y se ejecutará en dos fases diferenciadas.

Burriana 'vende' el potencial de sus polígonos industriales para atraer a grandes empresas. / Mediterráneo

La primera fase se centrará en el análisis territorial y la priorización de sectores con alto potencial, como las energías renovables, tecnología verde sostenible, la logística avanzada y la industria del metal. La segunda consistirá en la identificación directa de actores relevantes, fondos de inversión y empresas en expansión para generar un pipeline real de proyectos de inversión para el municipio.

Aprovechar el contexto actual

La localidad de Burriana aspira a aprovechar el contexto actual de relocalización de cadenas de suministro (nearshoring) y el crecimiento de la logística portuaria para posicionarse como un nodo estratégico complementario a PortCastelló y al eje Valencia-Sagunt. El convenio permitirá al consistorio contar con el liderazgo técnico de la Cámara y el acceso a su extensa red de bases de datos y contactos nacionales e internacionales.

"Burriana tiene las condiciones ideales como la proximidad al puerto, la conexión con el Corredor Mediterráneo y la singularidad de grandes superficies disponibles para atraer a sectores de futuro como la movilidad eléctrica o la logística agroalimentaria" Jorge Monferrer — Alcalde de Burriana

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha explicado que "contar con el aval técnico y la red de contactos de la Cámara nos permite profesionalizar al máximo la captación de empresas. Burriana tiene las condiciones ideales como la proximidad al puerto, la conexión con el Corredor Mediterráneo y la singularidad de grandes superficies disponibles para atraer a sectores de futuro como la movilidad eléctrica o la logística agroalimentaria. Con este acuerdo, ponemos a Burriana en el radar de las grandes inversiones industriales".

Entre tanto, la concejala de Comercio, Suni Fandos, ha destacado la importancia de esta firma señalando que "este convenio con la Cámara de Comercio es fundamental para aprovechar todo el enorme potencial de nuestro suelo industrial. Queremos que deje de ser una posibilidad sobre el papel y se convierta en una realidad generadora de riqueza y empleo”, ha valorado la edil, quien ha añadido que “no buscamos cualquier inversión, sino aquellas que aporten valor añadido, sostenibilidad y empleo de calidad a nuestra ciudad".

Onda refuerza su apoyo al tejido empresarial

Por su parte, el Ayuntamiento de Onda ha renovado su convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Castellón con el objetivo de seguir fortaleciendo el tejido empresarial, comercial e industrial del municipio a través de servicios especializados, formación y acciones de dinamización económica.

El acuerdo, suscrito por la alcaldesa, Carmina Ballester, y la presidenta de la entidad cameral, Mª Dolores Guillamón, contempla una aportación municipal de 60.000 euros destinada al mantenimiento de la Antena Local de Onda y al desarrollo de programas dirigidos a empresas, autónomos y emprendedores del municipio.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester; y la presidenta de la Cámara de Comercio, Mª Dolores Guillamón, ha rubricado el acuerdo. / Mediterráneo

En este sentido, Ballester ha subrayado que este convenio “nos permite seguir ofreciendo servicios útiles a nuestras empresas y facilitar su desarrollo en un contexto económico cada vez más exigente”. “Desde el Ayuntamiento continuamos generando oportunidades y apoyando de forma directa a quienes sostienen la actividad económica de nuestra ciudad”, ha añadido.

"Este convenio nos permite seguir ofreciendo servicios útiles a nuestras empresas y facilitar su desarrollo en un contexto económico cada vez más exigente. Desde el Ayuntamiento continuamos generando oportunidades y apoyando de forma directa a quienes sostienen la actividad económica de nuestra ciudad” Carmina Ballester — Alcaldesa de Onda

Por su parte, la presidenta de la institución cameral ha incidido en que esta colaboración “nos permite descentralizar nuestros servicios y poner a disposición del tejido productivo de Onda herramientas clave en internacionalización, innovación y formación”. “La Antena Local es un recurso fundamental para que las empresas y emprendedores ganen en competitividad, garantizando un asesoramiento de proximidad que impulse el crecimiento económico y la creación de empleo en el municipio”.

Servicios empresariales de proximidad

Uno de los ejes principales del acuerdo es la consolidación de la Antena Local de Onda, desde donde se prestan servicios de interés empresarial y se facilita el acceso a recursos de la Cámara de Comercio tanto de forma presencial como online.

A través de este espacio se ofrecerán servicios en ámbitos como el comercio exterior, la formación, la digitalización, la innovación o la sostenibilidad, además de actuaciones específicas como la legalización de documentos para exportación, asesoramiento especializado o programas de apoyo al empleo juvenil.

El convenio incluye un programa de dinamización del comercio y del turismo que contempla acciones formativas teórico-prácticas dirigidas a empresas del sector, así como campañas específicas para impulsar el Mercado Municipal y el producto turístico de Onda.

Estas iniciativas tienen como objetivo reforzar la actividad comercial, mejorar la competitividad de los negocios locales y contribuir al desarrollo económico del municipio.

Impulso al suelo industrial

El acuerdo también incorpora actuaciones orientadas a la promoción del suelo industrial y la captación de inversión a través de herramientas como la plataforma Onda Logistic.

En este marco, se contempla el mantenimiento de la plataforma, la organización de jornadas empresariales y la elaboración de informes de indicadores socioeconómicos que permitan mejorar el posicionamiento de Onda como destino empresarial.

Con esta renovación, el Ayuntamiento de Onda continúa reforzando su colaboración con entidades especializadas para ofrecer servicios útiles al tejido productivo, favorecer la actividad económica y seguir avanzando en una estrategia centrada en el empleo y el desarrollo local.