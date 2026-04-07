Rollos, almuerzos y fiesta: así vive l’Alcora la concurrida jornada de 'La Dobla'

Tras el día por excelencia de las Pascuas alcorinas y, sin duda, el más multitudinario de todas ellas, la Festa del Rotllo, l’Alcora ha celebrado este martes La Dobla, una fiesta local que solo es festiva en la capital de l’Alcalatén.

Este martes ha tenido lugar una misa en el ermitorio de San Cristóbal y, una vez finalizada, la corporación municipal ha procedido al reparto de los rollos que sobraron el lunes, al son de la campana de la ermita. La jornada también ha contado con el típico almuerzo en el entorno del ermitorio. Mientras los mayores almorzaban, el Ayuntamiento ofreció juegos tradicionales como la trencà de perols e hinchables para los niños y niñas.

Origen de la fiesta

La tradición de La Dobla, en honor al patrón de l’Alcora, San Cristóbal, está estrechamente ligada a la del Rotllo. Su origen se remonta al primer martes de Pascua, día siguiente de la Romería de los Infantes, cuando en 1756 el cielo respondió a las peticiones del pueblo en forma de lluvia, aliviando la pertinaz sequía. Según la tradición, fue entonces cuando brotó el manantial de la Font Nova, lo que contribuyó a paliar enfermedades y carencias que sufría la zona. En acción de gracias, los padres y el pueblo en general decidieron subir al ermitorio de San Cristóbal.

Se trata de una de las jornadas alcorinas más populares y típicas. Cuadrillas, peñas y familias degustan este día las tradicionales tortillas de espárragos —recogidos por ellos mismos—, así como las de ajos tiernos y habas. Tampoco faltan los huevos crudos, la longaniza y la mona de Pascua. No obstante, conviene matizar que la intensidad festiva del día del Rotllo hace que cada año suba menos juventud a la ermita durante La Dobla, ya que muchos se acuestan muy tarde.

Antiguamente, la tradición consistía en repartir los trozos de rollo que sobraban, motivo por el que esta jornada también llegó a conocerse como el Día del tros. En la actualidad, son los rollos enteros que sobran de la Romería de Infantes los que se reparten en el ermitorio de San Cristóbal el día de La Dobla, junto a trocitos de chocolate.

De los 7.700 rollos dispuestos por el Ayuntamiento, 6.500 se repartieron el lunes y el resto ayer, entre los entregados en la ermita de San Cristóbal al término de la misa y los reservados para lugares como el Centro de Día, la Residencia de Ancianos Hogar Madre Rosa Ojeda, el cuartel de la Guardia Civil y personal del Ayuntamiento.

Por la tarde, tanto jóvenes como mayores aprovechan esta entrañable fiesta para reunirse y merendar con sus amigos en los masets, el Paraje San Vicente, el campo en general de l’Alcora, así como en garitos y plantas bajas, o acudiendo a la Feria instalada en el Ágora.

En definitiva, La Dobla es un día muy simbólico para todos los alcorinos, ya que supone doblar la Festa del Rotllo y permite que jóvenes y mayores revivan en l’Alcora, a través de estas celebraciones, el culto de sus antepasados.

Próximos eventos

Tras La Dobla, el próximo fin de semana la capital de l’Alcalatén vivirá también la Pascua Taurina los días 9, 10 y 11 de abril, junto al mesón gastronómico y la 30 Peregrinación por las Ermitas de l’Alcora, prevista para el 11 de abril. Las celebraciones concluirán el lunes 13 de abril con la romería de San Vicente y su típica Mocadorà.