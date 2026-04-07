Onda aprueba la candidatura a Ciudad Amiga de la Infancia para integrar a los niños en la acción municipal

El Ayuntamiento de Onda ha aprobado por unanimidad en el pleno ordinario de abril la candidatura del municipio al reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia que otorga UNICEF, formalizando así un proceso de trabajo desarrollado durante los últimos dos años para integrar de forma estructural a niños, niñas y adolescentes en la acción municipal.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “Queremos ser Ciudad Amiga de la Infancia porque creemos en ello, porque llevamos años trabajando en esa dirección y porque estamos convencidos de que una ciudad que pone a los niños en el centro es una ciudad que funciona mejor para todos”. Asimismo, ha subrayado: “Esta candidatura es el reflejo de una forma de gobernar que escucha a la infancia y construye ciudad pensando en su futuro”.

Por su parte, el concejal de Cultura y Juventud, Daniel Álvaro, ha incidido en que el proceso “ha permitido ordenar, reforzar y dar continuidad a muchas acciones que ya se venían desarrollando”, destacando que “el objetivo es obtener el reconocimiento, pero sobre todo, es seguir mejorando cómo diseñamos la ciudad desde la mirada de la infancia”.

Onda, Ciudad Amiga de la Infancia

La candidatura aprobada en pleno es el resultado de un itinerario iniciado en 2025 con la firma del convenio con UNICEF, que marcó el punto de partida para adaptar la acción municipal a los estándares del programa Ciudades Amigas de la Infancia.

A partir de ahí, el Ayuntamiento ha articulado una estrategia específica con herramientas como el I Plan de Infancia y Adolescencia, que define las líneas de actuación para mejorar el bienestar de los menores, y la creación del Órgano de Participación Infantil y Adolescente (OPIA), concebido como un canal estable para incorporar sus propuestas en la toma de decisiones.

Este trabajo se ha visto reforzado con acuerdos institucionales como la Declaración del Día Mundial de la Infancia, también aprobada por unanimidad, que consolida el compromiso municipal con la protección, los derechos y la participación de los más jóvenes.

Uno de los elementos clave del proceso ha sido la implicación directa de niños, niñas y adolescentes, integrando su visión en el diseño de las políticas públicas. Este enfoque, alineado con el modelo de UNICEF, reconoce a la infancia como sujeto activo en la construcción del municipio.

Sobre esta base, el Ayuntamiento ha impulsado actuaciones concretas que reflejan este modelo de ciudad, como la creación y mejora de parques infantiles en diferentes barrios, la puesta en marcha de espacios innovadores como MICO Gaming Zone o el desarrollo de proyectos educativos y culturales como la Alquería Cultural, iniciativas pensadas para ofrecer a niños y adolescentes entornos seguros, accesibles y adaptados a sus necesidades, donde crecer, aprender y convivir.

Mejora del Consejo Escolar Municipal

En la misma sesión, el pleno ha aprobado también por unanimidad la modificación del reglamento del Consejo Escolar Municipal para incorporar la figura de asesores con voz pero sin voto, una medida defendida por la concejala de Educación de Onda, María Ojeda, y orientada a mejorar la calidad de la toma de decisiones en el ámbito educativo.

Con esta mejora, el Ayuntamiento refuerza el papel del Consejo Escolar Municipal como espacio de participación y coordinación educativa, consolidándolo como un órgano más ágil, útil y alineado con las necesidades reales de la comunidad educativa de Onda.