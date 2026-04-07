PSPV y Compromís recurrirán la reforma lingüística de Vinaròs por la vía legal

El PSPV-PSOE de Vinaròs y Compromís han anunciado una ofensiva política y legal conjunta contra la reforma lingüística aprobada inicialmente por el equipo de gobierno local (PP, PVI y Vox), actualmente en fase de exposición pública. Ambas formaciones han avanzado que presentarán alegaciones y agotarán todas las vías jurídicas para impedir su aprobación definitiva.

El portavoz socialista, Edu Barberà, denuncia que la modificación “rompe un consenso de más de 30 años” en materia lingüística en el municipio. Y recuerda que el primer reglamento se aprobó en 1996 con el respaldo de todas las fuerzas políticas, y que en el 2008 se amplió para favorecer el uso del valenciano en la administración local.

La edila de Compromís, Paula Cerdà; y el portavoz socialista en Vinaròs, Edu Barberà, han anunciado acciones en contra de la modificación del Reglamento de Normalización Lingüística aprobada por PP, PVI y Vox. / Javier Flores

En este sentido, subraya que entre el 2015 y el 2023 “no se produjo ningún conflicto lingüístico” y que el Ayuntamiento de Vinaròs ha atendido con normalidad a la ciudadanía tanto en valenciano como en castellano, e incluso en otros idiomas. Por ello, acusa al actual gobierno de “fabricar una polémica artificial” que, a su juicio, solo contribuye al “deterioro del valenciano”.

Barberà también carga contra el PP y el PVI, a quienes reprocha “plegarse a las exigencias de Vox”, y lamenta especialmente la postura de la alcaldesa, María Dolores Miralles (PVI), a la que acusa de respaldar la reforma “únicamente por mantenerse en el poder”.

Recogida de firmas

El dirigente socialista avanza que, además de las alegaciones, ya han iniciado una recogida de firmas que ha superado las 2.000 adhesiones en una semana, y reitera su intención de recurrir la reforma ante los tribunales “hasta donde sea necesario”.

Imagen de momento en el que los ediles del PSPV y Compromís votaban en contra de la modificación del Reglamento de Normalización Lingüística de Vinaròs. / Javier Flores

Por su parte, la representante de Compromís, Paula Cerdà, califica de “demoledor” el informe de la técnica de Normalización Lingüística y sostiene que la reforma podría vulnerar el artículo 3 de la Constitución, el artículo 6 del Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano.

Cerdà insiste en que “en los últimos ocho años no ha existido ningún conflicto lingüístico” en el consistorio y que se han garantizado los derechos de la ciudadanía en ambas lenguas oficiales. Asimismo, insta a la alcaldesa a someter la cuestión a una consulta popular para conocer la opinión de los vecinos y vecinas de Vinaròs.

Por último, tanto PSPV-PSOE como Compromís advierten que, en caso de gobernar tras la próxima legislatura, derogarán esta reforma del reglamento “desde el primer minuto”.