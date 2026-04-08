Caldereta para 1.500 personas, un clásico de Sant Vicent en la Vall

Entre los pilares que fundamentan las fiestas patronales de Sant Vicent Ferrer en la Vall d’Uixó están las citas gastronómicas populares. Concretamente, en su programación siempre incluyen dos, la primera se ha celebrado esta anoche: una cena de caldereta de bou para 1.500 comensales, que ha tenido en la placeta de Sant Vicent.

El segundo encuentro multitudinario de mesa y mantel será la semana que viene, con el empedrao, la receta más identitaria de la ciudad, para 2.000 personas.

En ambos casos, como ha podido comprobarse, son los integrantes de la comisión, incluida la reina, Anna Clavell, y su corte de honor, los que se encargan de que los participantes solo tengan que preocuparse de disfrutar del plato, con una buena dosis de paciencia y actitud para disfrutar del ambiente festivo que ha tomado la ciudad desde el domingo, cuando se inauguraron las fiestas con las vacas en la plaça dels Xorros.

Tras este encuentro de mesa y mental y acompañamiento musical, que ese también es un apartado básico de los actos de Sant Vicent, este jueves tendrá lugar otro clásico de unas celebraciones que se fundamentan en la tradición: la Nit d’Albaes, en la que la reina y las integrantes de su corte serán agasajadas con los ritmos y las melodías del folklore valenciano, «es un acto que les hace especial ilusión», asegura el presidente de la comisión, Juan Ibáñez Torrano.

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Así, la Vall se acerca a un fin de semana muy intenso, con la inauguración de la Fira, el viernes, y de la temporada local de bous al carrer, el sábado por la tarde.