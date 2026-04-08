La Diputación afianza el valor turístico del Palacio del Cardenal Ram de Morella con una inversión de 74.000 euros

La Diputación de Castellón recupera el esplendor del Palacio del Cardenal Ram y pone en valor el rico patrimonio que atesora Morella. Y es que la institución provincial ha finalizado las obras de rehabilitación y conservación de este edificio, propio de la arquitectura nobiliaria de Morella. Una actuación que ha superado los 74.000 euros y que ha permitido “mejorar la imagen del palacio y poner en valor su riqueza histórica”, ha señalado el diputado de Patrimonio, Ximo Llopis.

“El Palacio del Cardenal Ram es una joya de nuestra provincia, un edificio de gran valor patrimonial y, con esta actuación, garantizamos su conservación para las futuras generaciones, al tiempo que reforzamos el atractivo turístico y cultural de Morella, ensalzando su historia y su arquitectura singular”, ha destacado el diputado provincial.

La actuación que ha llevado a cabo la Diputación en este palacio gótico y renacentista, construido entre los siglos XV y XVI, ha permitido adecuar todo el edificio para que siga siendo un referente turístico en la capital de Els Ports, y continúe atrayendo visitantes y generando oportunidades en el interior de Castellón.

El diputado provincial de Patrimonio, Ximo Llopis, ha comprobado el resultado de las últimas obras acometidas en el Palacio del Cardenal Ram de Morella. / Mediterráneo

Al respecto, Llopis ha apuntado que “cultura, patrimonio y turismo se fusionan en este magnífico enclave situado en Morella”. Y considera que esta intervención "contribuirá, sin duda, a la reactivación del sector turístico de la zona, promoviendo el desarrollo económico y cultural". El inmueble en cuestión es propiedad de la institución provincial, cuenta con licencia de actividad para uso hotelero y dispone de 16 habitaciones y restaurante.

Los objetivos

De esta manera, la actuación se ha centrado en restaurar la fachada y en reformar el acceso al hotel. Los trabajos que se han llevado a cabo en el exterior han consistido en la adecuación del arco de acceso y del portón de madera de la fachada principal del palacio. Asimismo, en el interior, se ha mejorado el arco de las escaleras que comunican con las plantas superiores y se han rehabilitado los pavimentos de acceso.

Además, con el fin de conseguir una zona de acceso unitaria con el hall principal, se ha reformado el acceso del hotel. Unas obras que, tal y como ha indicado Llopis, “mejoran su visibilidad desde el exterior y hacen el acceso al hotel más atractivo al visitante”.

Por último, se han sustituido y mejorado las instalaciones de electricidad, iluminación, telecomunicaciones y protección contra incendios; se ha habilitado un nuevo mostrador de recepción y se han colocado las luminarias necesarias para “mejorar la calidad del espacio interior, permitiendo que los turistas que visiten el palacio puedan disfrutar plenamente de sus maravillas”, ha subrayado el diputado de Patrimonio.

En este sentido, Llopis ha añadido que “Castellón es una provincia que atesora un rico y diverso legado cultural y el Palacio del Cardenal Ram es un enclave maravilloso que hay que cuidar para que llegue en el mejor estado a las futuras generaciones”.

El Palacio del Cardenal Ram fue la casa de la familia Ram, dedicada al comercio, procedente de Alcañiz y establecida en Morella desde el siglo XIV. Ahora, repleto de elementos patrimoniales que manifiestan su valor arquitectónico e histórico, alberga un restaurante y ofrece habitaciones.