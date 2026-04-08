Todas las fechas clave de las Fallas 2027 de Burriana: así es el calendario completo

Burriana ya ha puesto en marcha el nuevo ejercicio fallero. La Junta Local Fallera ha dado luz verde al cronograma en el consejo sectorial celebrado en el Ayuntamiento, fijando las principales citas que marcarán la actividad de las comisiones a lo largo de todo el ejercicio

El arranque llegará el próximo mes de mayo con una de las celebraciones más representativas del calendario local, les Creus de Maig, en la que las comisiones falleras plantan en las calles monumentos elaborados con flor natural. Esta cita, consolidada como punto de inicio del ciclo fallero y declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico, se celebrará el tercer fin de semana de mayo: el montaje será el día 15, la entrega de premios el 16 y la exposición de las cruces se prolongará hasta el domingo 17.

No obstante, las primeras actividades oficiales comenzarán el 10 de mayo con la Dansà a la Mare de Déu y la procesión en honor a la Mare de Déu dels Desamparats. A partir de ahí, el programa continuará durante el verano con actos tradicionales como el Paiporta de Sant Joan, que se celebrará el 4 de julio; la procesión de la Mare de Déu del Carmen el 16 de julio; la de la Misericòrdia en el Grao el 15 de agosto; y la festividad de Santa Bárbara el 30 de agosto.

La elección de las reinas

Uno de los momentos clave del ejercicio llegará a finales de agosto con el proceso de elección de las reinas falleras de 2027. Tras la entrega de candidaturas el día 24, se desarrollarán las entrevistas, convivencias y pruebas hasta la elección, prevista para el sábado 29 de agosto.

El programa avanzará en otoño con la despedida de las máximas representantes de 2026 el 31 de octubre y la Proclamación de las nuevas representantes el 7 de noviembre, antes de las exaltaciones, que tendrán lugar los días 14 y 15 de noviembre.

Durante el invierno, Burriana reservará diez fines de semana para las presentaciones de las comisiones, distribuidos entre diciembre, enero y febrero. Este último mes concentrará además citas destacadas como Sant Blai el 3 de febrero, el Pregó y la Crida el 21, la Entrada de Ninots el 24 y las Pleitesías los días 26 y 27.

El ejercicio fallero culminará con la semana grande de marzo, con la Plantà el día 15 y la Ofrena y la Cremà el 19 como momentos álgidos de las fiestas.

La concejal de Fallas, Paloma Boix, ha señalado que "con la primera sesión plenaria de la Junta Local Fallera, Burriana da inicio al ejercicio fallero 2027 y establecemos las próximas citas relevantes de las fiestas más emblemáticas de la ciudad para que vuelvan a ser todo un éxito".