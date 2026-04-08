Identifican al responsable de un vertido ilegal de grandes dimensiones en un monte privado de Castellón

Los agentes medioambientales de la provincia de Castellón han logrado esclarecer la autoría de un vertido ilegal de aproximadamente 45 metros cúbicos de residuos detectado en un monte privado del término municipal de Segorbe. La investigación, iniciada a finales del pasado mes de marzo, ha culminado con la retirada total de los desechos y la apertura de un expediente sancionador.

Según han explicado los propios agentes a través de sus redes sociales, las pesquisas se prolongaron durante varias semanas y obligaron a realizar gestiones en distintos municipios del entorno. Finalmente, pudieron determinar que los residuos procedían de una vivienda ubicada en Jérica.

Durante la investigación, los agentes tomaron acta de manifestación voluntaria al poseedor inicial de los residuos, quien facilitó documentación decisiva para avanzar en el caso. Entre ella figuraba una factura emitida por una empresa de control de plagas con sede fiscal en Madrid, lo que permitió seguir el rastro del origen del vertido.

Retirada de los residuos

Una vez identificada la mercantil implicada, los agentes medioambientales se pusieron en contacto con la empresa para comunicarle la apertura del correspondiente expediente sancionador por vertido ilegal. Tras ello, la compañía reaccionó de forma inmediata y procedió a la retirada de los residuos depositados en el monte, así como a su gestión conforme a la normativa vigente.

Además, la empresa aportó el certificado de destrucción requerido por la autoridad competente, un documento que acredita que los desechos han sido eliminados correctamente.

Las imágenes difundidas por los agentes muestran con claridad el alcance de la intervención. En una de ellas puede apreciarse la magnitud del vertido en el entorno natural, mientras que en otra se observa la zona completamente limpia tras la retirada de los residuos.

Multas entre los 2.001 y los 100.000 euros

Desde el cuerpo de agentes medioambientales recuerdan que el vertido incontrolado de residuos constituye una infracción grave, castigada con multas que pueden oscilar entre los 2.001 y los 100.000 euros, en función de la gravedad de los hechos y del impacto ambiental ocasionado.

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La actuación se enmarca en las labores de vigilancia y protección del medio natural que desarrollan estos profesionales en la provincia, quienes insisten en la necesidad de una gestión adecuada de los residuos para evitar daños en espacios de alto valor ecológico y prevenir riesgos para la salud pública.