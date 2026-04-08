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Indignación en un pueblo de Castellón por el ataque a un mural LGTBI+: "Frente al odio y la intolerancia, ni un paso atrás"

La respuesta municipal será su reparación para devolverle su imagen original

Imagen del mural que ha sido objeto del ataque vandálico al pintar por encima con pintura negra.

Imagen del mural que ha sido objeto del ataque vandálico al pintar por encima con pintura negra. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Un mural LGTBI+ ubicado en las escaleras de acceso a un conocido grupo vecinal de un pueblo de Castellón ha sufrido un ataque vandálico que ha provocado una rápida reacción institucional. El Ayuntamiento ha condenado de forma contundente los hechos y ha anunciado que restaurará la obra para que vuelva a mostrar su aspecto original cuanto antes.

La Vall d’Uixó ha sido el escenario de este acto contra un símbolo de diversidad y respeto que fue creado con motivo del Orgullo LGTBI+. El mural, realizado por la Penya La Petaca con la colaboración de la Concejalía de Igualdad, se había convertido en una imagen representativa de convivencia y visibilidad en esta zona.

La concejala del área, Maria Cruces, ha asegurado que este ataque “no es solo un acto contra el mobiliario urbano, sino una agresión directa a la libertad, la diversidad y la convivencia que caracterizan a nuestra sociedad y a nuestro pueblo”. Además, ha trasladado el apoyo del consistorio tanto a la Penya La Petaca como al vecindario afectado por unos hechos que, según ha señalado, atentan contra valores compartidos.

Otra imagen del mural vandalizado en la Vall.

Otra imagen del mural vandalizado en la Vall. / MEDITERRÁNEO

Desde el Ayuntamiento también han querido remarcar el significado del mural y de los colores que lo forman. En este sentido, Cruces ha recordado que representan “la lucha de miles de personas por ser quienes quieren ser y amar a quienes quieren amar, sin miedo ni discriminación”.

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La respuesta municipal será su reparación para devolverle su imagen original y lanzar un mensaje claro frente a la intolerancia. “Por cada mancha de odio, responderemos con más orgullo y más color”, ha afirmado la edil, insistiendo en que “frente al odio y la intolerancia, ni un paso atrás”.

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