Indignación en un pueblo de Castellón por el ataque a un mural LGTBI+: "Frente al odio y la intolerancia, ni un paso atrás"

Un mural LGTBI+ ubicado en las escaleras de acceso a un conocido grupo vecinal de un pueblo de Castellón ha sufrido un ataque vandálico que ha provocado una rápida reacción institucional. El Ayuntamiento ha condenado de forma contundente los hechos y ha anunciado que restaurará la obra para que vuelva a mostrar su aspecto original cuanto antes.

La Vall d’Uixó ha sido el escenario de este acto contra un símbolo de diversidad y respeto que fue creado con motivo del Orgullo LGTBI+. El mural, realizado por la Penya La Petaca con la colaboración de la Concejalía de Igualdad, se había convertido en una imagen representativa de convivencia y visibilidad en esta zona.

La concejala del área, Maria Cruces, ha asegurado que este ataque “no es solo un acto contra el mobiliario urbano, sino una agresión directa a la libertad, la diversidad y la convivencia que caracterizan a nuestra sociedad y a nuestro pueblo”. Además, ha trasladado el apoyo del consistorio tanto a la Penya La Petaca como al vecindario afectado por unos hechos que, según ha señalado, atentan contra valores compartidos.

Otra imagen del mural vandalizado en la Vall. / MEDITERRÁNEO

Desde el Ayuntamiento también han querido remarcar el significado del mural y de los colores que lo forman. En este sentido, Cruces ha recordado que representan “la lucha de miles de personas por ser quienes quieren ser y amar a quienes quieren amar, sin miedo ni discriminación”.

La respuesta municipal será su reparación para devolverle su imagen original y lanzar un mensaje claro frente a la intolerancia. “Por cada mancha de odio, responderemos con más orgullo y más color”, ha afirmado la edil, insistiendo en que “frente al odio y la intolerancia, ni un paso atrás”.