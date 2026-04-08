Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026

La localidad de les Useres ultima los detalles para rememorar, una vez más, una de las romerías más reconocidas de la Comunitat Valenciana y también de toda España, la de Els Pelegrins.

Una ancestral rogativa que se celebrará el viernes 24 y el sábado 25 de abril y que, de nuevo, protagonizarán 13 hombres, cuyos nombres los desvela para Mediterráneo el depositario y alma mater de la organización, Alfredo Royo.

Junto a ellos marcharán también los tres cantores, el párroco, un representante del Ayuntamiento, los clavarios, el depositario, las promesas y el grupo de les càrregues, en una comitiva que cada año renueva el voto de todo el pueblo en homenaje a sus antepasados. Todos ellos participan en esta procesión hasta Sant Joan de Penyagolosa, declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Pelegrins de les Useres 2025 / Toni Losas

En concreto, los elegidos para la edición de este año son Abel Centelles Tomás, Antonio José Pereiro García, Alejandro Álvarez Centelles, Fernando Marmaneu Rodríguez, Javier Ramón Gil, Alexis Royo Herrero, Josep Mateu García, Vicente Marco Mota, Jordi Pitarch Centelles, Manuel Safont Royo, Emilio Carretero Sáez, Daniel García González y Miguel Manjón Fornals. El más joven de la comitiva será Josep Mateu, de 22 años, mientras que el de mayor edad será Emilio Carretero, de 58.

Listado de los 13 'pelegrins' de les Useres de este 2026. / MEDITERRÁNEO

El ritual comenzará de madrugada. Tras la misa, los integrantes recorrerán descalzos y en silencio, sobre un manto de hiedra, las calles del municipio hasta llegar al Filador, punto en el que volverán a calzarse para afrontar los 35 kilómetros del camino. Durante la marcha, elevarán sus plegarias para pedir lluvia, paz y salud. Tras completar la ruta del viernes, el momento culminante llegará el sábado por la mañana con la Ceremonia del Perdón, que se celebra en el santuario y rememora un rito ancestral que debe permanecer en secreto y no puede ser revelado por los Pelegrins. La comitiva iniciará el camino de regreso.