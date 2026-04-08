Los locales de Peñíscola Playa ya son historia después de más de 30 años de conflictos
Los trabajos se han iniciado ahora, tras los días fuertes de Semana Santa
El derribo de la zona de locales comerciales en la urbanización Peñíscola Playa ya es una realidad. Esta semana ha dado comienzo la demolición con maquinaria, poniendo así fin a un proceso de más de tres décadas, originado por el exceso de volumetría de la edificación, situada en la primera línea de costa. Los trabajos se han iniciado ahora, tras los días fuertes de Semana Santa y la previsión es que culminen a final de semana.
Los locales se encuentran en el interior del complejo residencial y los propietarios de las viviendas del mismo llevan años pidiendo su eliminación. Por su parte, el consistorio ha tenido que esperar a actuar hasta conocer la resolución del recurso presentado por parte de los propietarios de los locales comerciales.
Antecedentes
La problemática con esta urbanización no llega de nuevo. A finales de los 80 se construyó Peñíscola Playa, a la que se añadió una zona de locales. La comunidad de propietarios -que engloba a los apartamentos del residencial- presentó en 1994 una causa judicial por edificación irregular con exceso de volumetría de los establecimientos comerciales y de hostelería.
Tras haber agotado numerosas vías judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ordenó el derribo en 2014. En 2016 dejaron de operar los comercios ante el aviso inminente de demolición. Al no hacerse cargo los mismos propietarios de los locales, el pleno del Ayuntamiento aprobó en julio de 2016 una modificación de crédito para dotar de partida económica el proceso de derribo, que asumió de forma subsidiaria el municipio.
Dos años más tarde, desestimando la petición de los titulares de los locales de una indemnización por daños y perjuicios derivados de la ejecución de la sentencia, el auto del TSJCV acordó que se procediera por parte de la administración a la demolición de la edificación de los locales comerciales. Este acuerdo llegó aún no siendo responsable directo el Ayuntamiento, sin perjuicio de poder ejercitar las acciones oportunas contra los promotores de la edificación ilegal.
Una vez dio comienzo la demolición, esta quedó nuevamente suspendida al presentar los propietarios de locales un recurso ante el Tribunal Supremo que fue estimado en enero de 2021.
Suscríbete para seguir leyendo
- Agresión sexual a una niña de 6 años en Castelló
- Aemet confirma cuándo vuelven las lluvias a Castellón: El clima veraniego tiene 'fecha de caducidad'
- Educación incumple la orden del juez y deja sin apoyo a un niño con discapacidad en Castellón: 'Mi hijo está sufriendo
- Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026
- El entorno del Estadio de la Cerámica de Vila-real ganará 150 nuevas plazas de aparcamiento
- Los 40 restaurantes de la Comunitat Valenciana que pugnarán en Castelló por cocinar la mejor paella
- Un joven de l'Alcora logra el máximo nivel de inglés con 12 años
- Un Lunes de Pascua 'de verano': un pueblo de Castellón firma la temperatura más alta del día en la Comunitat