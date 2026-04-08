Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexualVertido ilegalAdoptar mascotaLos 13 'pelegrins'Siloé SOM FestivalLa mejor paella
instagramlinkedin

Los locales de Peñíscola Playa ya son historia después de más de 30 años de conflictos

Los trabajos se han iniciado ahora, tras los días fuertes de Semana Santa

Vídeo: Los locales de Peñíscola Playa ya son historia después de más de 30 años

Vídeo: Los locales de Peñíscola Playa ya son historia después de más de 30 años

Alba Boix

Alba Boix

El derribo de la zona de locales comerciales en la urbanización Peñíscola Playa ya es una realidad. Esta semana ha dado comienzo la demolición con maquinaria, poniendo así fin a un proceso de más de tres décadas, originado por el exceso de volumetría de la edificación, situada en la primera línea de costa. Los trabajos se han iniciado ahora, tras los días fuertes de Semana Santa y la previsión es que culminen a final de semana.

Los locales se encuentran en el interior del complejo residencial y los propietarios de las viviendas del mismo llevan años pidiendo su eliminación. Por su parte, el consistorio ha tenido que esperar a actuar hasta conocer la resolución del recurso presentado por parte de los propietarios de los locales comerciales.

Imagen de la demolición de los locales comerciales en la urbanización Peñíscola Playa.

Imagen de la demolición de los locales comerciales en la urbanización Peñíscola Playa. / Alba Boix

Antecedentes

La problemática con esta urbanización no llega de nuevo. A finales de los 80 se construyó Peñíscola Playa, a la que se añadió una zona de locales. La comunidad de propietarios -que engloba a los apartamentos del residencial- presentó en 1994 una causa judicial por edificación irregular con exceso de volumetría de los establecimientos comerciales y de hostelería.

Tras haber agotado numerosas vías judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ordenó el derribo en 2014. En 2016 dejaron de operar los comercios ante el aviso inminente de demolición. Al no hacerse cargo los mismos propietarios de los locales, el pleno del Ayuntamiento aprobó en julio de 2016 una modificación de crédito para dotar de partida económica el proceso de derribo, que asumió de forma subsidiaria el municipio.

Imagen de archivo de los locales que serán derribados en breve.

Imagen de archivo de los locales que han sido derribados. / Alba Boix

Dos años más tarde, desestimando la petición de los titulares de los locales de una indemnización por daños y perjuicios derivados de la ejecución de la sentencia, el auto del TSJCV acordó que se procediera por parte de la administración a la demolición de la edificación de los locales comerciales. Este acuerdo llegó aún no siendo responsable directo el Ayuntamiento, sin perjuicio de poder ejercitar las acciones oportunas contra los promotores de la edificación ilegal.

Noticias relacionadas y más

Una vez dio comienzo la demolición, esta quedó nuevamente suspendida al presentar los propietarios de locales un recurso ante el Tribunal Supremo que fue estimado en enero de 2021.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agresión sexual a una niña de 6 años en Castelló
  2. Aemet confirma cuándo vuelven las lluvias a Castellón: El clima veraniego tiene 'fecha de caducidad'
  3. Educación incumple la orden del juez y deja sin apoyo a un niño con discapacidad en Castellón: 'Mi hijo está sufriendo
  4. Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026
  5. El entorno del Estadio de la Cerámica de Vila-real ganará 150 nuevas plazas de aparcamiento
  6. Los 40 restaurantes de la Comunitat Valenciana que pugnarán en Castelló por cocinar la mejor paella
  7. Un joven de l'Alcora logra el máximo nivel de inglés con 12 años
  8. Un Lunes de Pascua 'de verano': un pueblo de Castellón firma la temperatura más alta del día en la Comunitat

Los locales de Peñíscola Playa ya son historia después de más de 30 años de conflictos

Los locales de Peñíscola Playa ya son historia después de más de 30 años de conflictos

Nuevo plan contra los mosquitos en Almassora: más de 120 jornadas al año para reforzar el servicio

Nuevo plan contra los mosquitos en Almassora: más de 120 jornadas al año para reforzar el servicio

La Diputación afianza el valor turístico del Palacio del Cardenal Ram de Morella con una inversión de 74.000 euros

La Diputación afianza el valor turístico del Palacio del Cardenal Ram de Morella con una inversión de 74.000 euros

Absuelven a los dos acusados por el caso de los burros muertos en el Desert de les Palmes

Absuelven a los dos acusados por el caso de los burros muertos en el Desert de les Palmes

Un joven de l'Alcora logra un hito educativo con 12 años

Identifican al responsable de un vertido ilegal de grandes dimensiones en un monte privado de Segorbe

Identifican al responsable de un vertido ilegal de grandes dimensiones en un monte privado de Segorbe

La transformación de la playa de Xilxes se retrasa: nueva fecha para la apertura de su nueva plaza litoral

La transformación de la playa de Xilxes se retrasa: nueva fecha para la apertura de su nueva plaza litoral

Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026

Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026
Tracking Pixel Contents