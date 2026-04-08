Nuevo plan contra los mosquitos en Almassora: más de 120 jornadas al año para reforzar el servicio

El Ayuntamiento de Almassora ha sacado a licitación un nuevo contrato para el servicio de control de mosquitos con el que reforzará de forma notable las actuaciones en todo el término municipal. El objetivo de esta medida es reducir las molestias a la ciudadanía y garantizar la salubridad pública, especialmente en los periodos del año con mayor incidencia.

El nuevo pliego contempla un mínimo de 123 jornadas anuales de trabajo, una cifra que supone prácticamente duplicar las actuales y que permitirá mejorar de forma significativa la capacidad de respuesta ante la proliferación de mosquitos en Almassora. Con este refuerzo, el consistorio pretende ofrecer un servicio más eficaz, preventivo y adaptado a las necesidades del municipio.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Marín, ha destacado que este nuevo contrato “supone un salto cualitativo muy importante, ya que nos permite intensificar los tratamientos y actuar de forma más eficaz y preventiva”. En este sentido, ha subrayado la apuesta del equipo de gobierno por “un servicio más completo, con mayor presencia sobre el terreno y con capacidad de respuesta ante situaciones puntuales que puedan surgir”.

El contrato sale a licitación con un presupuesto anual de 30.443 euros y tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga hasta alcanzar un máximo de cuatro. Este nuevo servicio de control de mosquitos en Almassora se centrará en especies de relevancia para la salud pública, especialmente las pertenecientes a la familia de los culícidos, actuando tanto sobre las fases larvarias como sobre los mosquitos adultos, aunque con especial atención a las primeras para prevenir su proliferación.

Actuaciones en el casco urbano, la playa y Santa Quitèria

Los trabajos se desarrollarán en múltiples puntos del término municipal. Entre las zonas previstas figuran la marjal, las áreas de inundación temporal, el río Millars, las balsas de riego, las acequias, los imbornales, los solares municipales, las fuentes públicas, las zonas ajardinadas del casco urbano, la zona marítima y el entorno de Santa Quitèria, además de diferentes instalaciones municipales. El contrato también contempla actuaciones en cualquier otro punto donde puedan detectarse problemas.

Marín ha insistido en que “el control de mosquitos es una prioridad para este equipo de gobierno, ya que afecta directamente a la calidad de vida de nuestros vecinos, por lo que hemos dimensionado el contrato para ofrecer un servicio más eficaz”.

Además, el nuevo contrato incorpora mejoras puntuables dentro de los criterios de adjudicación, como el incremento de jornadas sin coste adicional, la ampliación del seguro de responsabilidad civil y la posibilidad de realizar actuaciones extraordinarias fuera del horario habitual o durante el fin de semana en caso de necesidad.