Onda inyecta 490.000 euros al deporte local y refuerza su apoyo a 18 clubs y asociaciones

El Ayuntamiento de Onda destina en 2026 más de 490.000 euros en ayudas directas a clubs y asociaciones deportivas, mediante convenios y subvenciones, con el objetivo de reforzar la actividad física y el deporte base en el municipio. Esta inversión consolida el compromiso municipal con el fomento de hábitos saludables y la formación de jóvenes deportistas.

Por su parte, el concejal de Deportes, José Vicente Iserte, ha resaltado: “Un año más, seguimos consolidando un modelo deportivo sólido, donde el Ayuntamiento acompaña a los clubes con recursos, estabilidad y planificación para que puedan seguir creciendo y formando a nuestros jóvenes”. Asimismo, ha añadido: “Invertir en deporte es invertir en salud, en valores y en oportunidades para nuestros vecinos”.

Los colectivos beneficiarios En concreto, los beneficiarios de estas ayudas del Ayuntamiento de Onda para el fomento del deporte base son el Club Ciclista Sepelaco, Club Amics Handbol Onda, Club Baloncesto Onda, Club Atletismo Onda, Club Fútbol Sala Navarti, Club Deportivo Onda, Club d’Esports Adaptats Adaponda, Club Gimnasia Gym-Sport Onda, Club Pilotari Onda, Club Natació Onda, Club Esportiu Vila d’Onda, Club Motorsports Onda, Club de Campo, Club de Tennis Taula Santísimo Salvador, Club Cazadores S. Roque Onda, Club Patinaje Ondawheelz, Club de Tiro Olímpico El Halcón de Onda y, como novedad, el Club Desplome Onda, que se suma al grupo respaldado por el Ayuntamiento.

Este año serán 18 los clubs y asociaciones deportivas que recibirán apoyo económico municipal para seguir impulsando su actividad, lo que supone la incorporación de una entidad más respecto al ejercicio anterior.

Inversión en el deporte

Además del apoyo directo a los clubs, el Ayuntamiento de Onda destina en 2026 un presupuesto global de 1.377.544 euros al área de Deportes, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento, mantenimiento y mejora continua de las instalaciones deportivas municipales.

En concreto, se invertirán 82.000 euros en reparaciones y mantenimiento, junto a 20.000 euros en material deportivo, asegurando que los espacios y equipamientos se mantengan en condiciones óptimas para su uso diario.

A esta inversión se suman 135.500 euros destinados al desarrollo de actividades deportivas impulsadas por clubs minoritarios, favoreciendo una oferta diversa y accesible para vecinos de todas las edades, así como 619.794 euros para la prestación de servicios deportivos, una partida clave para asegurar el funcionamiento de las instalaciones y la calidad del servicio.

Asimismo, el consistorio reserva 20.000 euros en subvenciones de libre concurrencia para apoyar nuevos proyectos deportivos, además de 25.000 euros en becas para deportistas de élite y 5.000 euros en ayudas al deporte femenino, reforzando tanto la proyección deportiva como la igualdad de oportunidades.