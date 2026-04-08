La transformación de la playa de Xilxes se retrasa: nueva fecha para la apertura de su nueva plaza litoral

Los vecinos y visitantes de la playa de Xilxes tendrán que esperar unos días más para poder contemplar y disfrutar de la nueva plaza peatonal ubicada en la playa de El Cerezo. La Dirección General de Costas se encuentra ultimando los trabajos en este espacio que, hasta hace poco, estaba destinado al aparcamiento de vehículos. Aunque en un principio estaba previsto que las obras estuvieran finalizadas antes de la Semana Santa, finalmente no ha sido posible cumplir con ese calendario inicial.

De este modo, la apertura oficial del nuevo emplazamiento peatonal se ha fijado para el próximo sábado 18 de abril. Este pequeño retraso no ha impedido que los avances sean ya claramente visibles, permitiendo a vecinos y visitantes hacerse una idea del importante cambio que ha experimentado la zona. La transformación es evidente y marca un antes y un después en la configuración de este enclave del litoral.

La intervención, que cuenta con una inversión cercana a los 660.000 euros y que arrancó tras el pasado verano, se desarrolla sobre una superficie de 4.195 m² y un tramo de 150 metros de litoral, con el objetivo de mejorar la calidad del espacio costero y ampliar la anchura de la playa.

Las obras transformarán el litoral de Xilxes. / Miguel Ángel Sánchez

El cambio ha sido especialmente significativo si se tiene en cuenta el uso anterior del espacio. Donde antes predominaban los coches y el tránsito rodado, ahora se abre una amplia zona peatonal pensada para el disfrute de las personas. Este nuevo espacio se integrará con el paseo marítimo, generando una continuidad que favorecerá el paseo, el ocio al aire libre. Se trata, por tanto, de una intervención que apuesta por un modelo más sostenible y centrado en el uso ciudadano del entorno.

De hecho, uno de los cambios más destacados es la transformación del actual aparcamiento, de 2.280 m², en una plaza pública de uso peatonal, que el Ayuntamiento denominará plaza Hermes Puerta del Mediterráneo. Concebida como un espacio de encuentro entre tierra y mar, la nueva plaza rendirá homenaje a Hermes, protector de viajeros y comerciantes, como símbolo del vínculo histórico de Xilxes con el mar Mediterráneo y los caminos tradicionales.

Además, el proyecto ha sido financiado por el Gobierno de España, lo que refuerza su carácter estratégico dentro de las actuaciones destinadas a mejorar el litoral. La creación de esta plaza no solo responde a una necesidad urbanística, sino que también contribuye a potenciar el atractivo turístico de la zona sur del núcleo urbano de la playa de Xilxes. Con ello, se busca ofrecer un entorno más agradable, moderno y adaptado a las demandas actuales tanto de residentes como de visitantes.

La obra responde a la necesidad de proteger y recuperar el espacio natural, que en los últimos años ha sufrido una importante regresión. Mientras la playa Les Cases ha mantenido su estabilidad gracias a la pasarela pivotada que atenúa el oleaje, El Cerezo ha perdido gran parte de su arena, afectando a la calidad y funcionalidad de la playa.

Entre las mejoras introducidas destacan la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público, que permitirá un uso más seguro y prolongado del espacio durante las horas nocturnas, así como la incorporación de zonas ajardinadas. Estos elementos aportan un valor añadido al conjunto, generando un ambiente más acogedor y visualmente atractivo. La presencia de vegetación contribuirá, además, a mejorar la calidad ambiental del entorno.

En definitiva, aunque la espera se haya alargado ligeramente respecto a lo previsto, la nueva plaza peatonal representa una mejora sustancial para la playa de Xilxes. El avance de las obras y el resultado ya visible anticipan un espacio que se convertirá en punto de encuentro y referencia para quienes frecuentan esta zona del litoral.