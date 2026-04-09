Los absueltos de la muerte de los burros del Desert: «La acusación nunca tuvo sentido»

Los más de cincuenta folios en los que la magistrada de la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Castelló nº 3 ha fallado la absolución de los dos únicos encausados en el juicio por las muertes de los burros del Desert de les Palmes- el exdirector del parque natural, Toni García; y el pastor, Juan Lebrian- «demuestran que la acusación nunca tuvo fundamento» y que «precisamente las dos únicas personas que en realidad se preocuparon por los animales, acabaron en el banquillo, sin que la administración haya sido capaz siquiera de determinar por qué se produjeron las muertes», según valoran los abogados Pepe Herrero y Maribel Escrig, en nombre de sus representados.

Tras conocer el veredicto, afirman que se ha puesto fin a un «ensañamiento», porque «como desde el primer momento defendió Toni García, ni un solo día de condena habría hecho justicia».

Acusarles de maltrato continuado fue la manera en la que «la administración quiso tapar sus errores, porque fue la Generalitat la que autorizó el proyecto y, por tanto, la que debería haberse asegurado de que se desarrollaba de acuerdo con las directrices pautadas». Y la sentencia, también cuestiona los «errores de la investigación», señala la abogada de Lebrian, de quien insiste en defender que «se limitó a hacer lo que le decían».

Remarca, además, que a ambos imputados se les responsabilizó «desde el total desconocimiento del comportamiento de los burros, como la jueza ha dejado claro en la sentencia». «La administración presentó una gran cantidad de peritos, pero ninguno pudo probar que las muertes se produjeran por desatención» y no se hizo nada por determinar «por qué murieron, no hay ni una necropsia». Sin pruebas, lamentan, «se montó el caso para responder a la repercusión mediática y política que generó el tema», coinciden en destacar ambos letrados.

Los dos acusados «han recuperado la paz», aunque desde el primer momento «han tenido la conciencia tranquila», porque sabían que pese a que alertaron de que algo estaba sucediendo, «no tuvieron la respuesta que debería haber dado la administración». Y en consecuencia, a día de hoy, tras este veredicto, lo único que queda claro es que no se sabe qué pasó y por qué. La vía del presunto sabotaje que esgrimieron las defensas desde el principio «no se investigó», a pesar de que «se sabía que había muerto un burro de otro propietario», recuerda Pepe Herrero.

Cabe recurso

La Fiscalía o cualquiera de las acusaciones puede apelar el fallo ante la Audiencia Provincial en un plazo de diez días hábiles a partir de la formalización de la última notificación a las partes. Antes de acabar abril podría saberse si es una sentencia definitiva. Ante esa posibilidad, ambos abogados consideran que «la sentencia es muy contundente y está muy bien argumentada. No es normal encontrarse con una resolución tan extensa y fundamentada con tanto detalle. Podrían apelar, pero no sería lógico», porque su esencia es que «no hay pruebas de que los maltrataran, porque no lo hicieron».