Almassora desvela quien será el mantenedor de sus fiestas patronales: el director de cine Sergi González

El director cinematográfico y responsable de diversos festivales de cortometrajes, como el ALMA Festival, Sergi González será el encargado de loar la figura de la reina de las fiestas de Almassora, Martina Caparrós Mezquita, y de la corte de honor, integrada por Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero, en el acto de la presentación que tendrá lugar el próximo viernes 8 de mayo en el Recinte Fester.

La alcaldesa, María Tormo, junto al concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha destacado que González es un gran conocedor de Almassora, de sus tradiciones, por lo que desempeñará este nombramiento con gran responsabilidad y una enorme emoción, dada la estrecha relación personal que mantiene con la reina de las fiestas. “Su trayectoria en el ámbito cultural y cinematográfico, así como su compromiso con la promoción del talento y la cultura engrandecerá aún más la presentación de nuestra reina y su corte de honor”, ha remarcado la alcaldesa.

Sergi González ha consolidado una larga carrera en la cinematrografía, que le ha recompensado con varios galardones. / Mediterráneo

Además, el mantenedor es el encargado de acompañar a la reina de las fiestas en aquellos actos más importantes y emblemáticos, como el día grande de Santa Quitèria, la romería y diversas procesiones.

"La trayectoria de Sergi González en el ámbito cultural y cinematográfico, así como su compromiso con la promoción del talento y la cultura, engrandecerá aún más la presentación de nuestra reina y su corte de honor” María Tormo — Alcaldesa de Almassora

Por su parte, González ha asegurado sentirse enormemente ilusionado con ser mantenedor de las fiestas por la simbología que ello comporta y por la estrecha relación de afecto que mantiene con Martina. “Llevo 12 años viviendo en Almassora y me siento como en casa, por esto, estoy tan agradecido de que hayan pensado en mí este año para ser mantenedor de las fiestas, siendo mi niña también la reina”, ha señalado González.

Trayectoria

Sergi González lleva más de dos décadas trabajando en el sector audiovisual, donde ha dirigido alrededor de 18 cortometrajes, varios de ellos premiados en festivales. Está al frente de la productora Dionisia Films.

Además de dirigir, tiene un perfil muy activo como gestor cultural, así es el responsable del Festival Internacional de Cortos de Almassora, ALMA, y también fue nombrado el pasado año director de la Semana de Cine de Medina del Campo, uno de los certámenes más importantes del cortometraje en España, que se celebra este mes de abril. De igual modo, realiza una destacada labor divulgativa y pedagógica sobre el séptimo arte.

Como destacan desde el consistorio, González "es una figura relevante dentro del circuito del cine independiente y cultural en España, especialmente en el ámbito del cortometraje y la promoción del cine a nivel local y nacional".