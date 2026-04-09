¿Benicàssim, Orpesa o Londres? El extraño fenómeno que ha borrado la costa de Castellón a mediodía

La costa de Castellón ha dejado este jueves una imagen tan sorprendente como poco habitual. Un espeso banco de niebla ha cubierto buena parte del litoral de Benicàssim y Orpesa, generando una estampa más propia de ciudades del norte de Europa que de una jornada junto al Mediterráneo. La bruma se ha mantenido incluso al mediodía, algo que ha llamado especialmente la atención de residentes y visitantes, muchos de los cuales reconocían su sorpresa ante un fenómeno “poco normal a estas horas”. En este artículo, además, se pueden ver fotos y vídeos captados en distintos puntos del litoral, como Benicàssim, Platgetes, la Via Verde en la zona de Torre Colomera o la Playa de la Concha de Orpesa.

Espectaculares imágenes: La niebla densa cubre varios puntos del litoral de Castellón / Eva Bellido

Aunque la imagen ha resultado impactante para quienes paseaban por la costa o se asomaban al mar, la explicación está en la propia meteorología. La niebla es un fenómeno atmosférico que se produce cuando el aire contiene muchísimas gotitas de agua en suspensión, formando una especie de nube baja que reduce de forma notable la visibilidad. Suele aparecer cuando coinciden humedad elevada, enfriamiento del aire y condensación del vapor de agua, y en zonas del litoral puede dejar escenas tan llamativas como las vividas este jueves en la costa castellonense.

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Más allá de su efecto visual, este episodio también obliga a extremar la precaución, especialmente en carretera y en los accesos próximos al litoral. La reducción de visibilidad puede complicar los desplazamientos, por lo que conviene moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas.