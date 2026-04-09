Burriana actualiza la estructura de personal del Ayuntamiento, tras resolver las alegaciones presentadas

El Ayuntamiento de Burriana ha celebrado este jueves un pleno extraordinario, con el objetivo de abordar de manera definitiva la modificación de la plantilla de personal y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el ejercicio 2025. Durante la sesión, se ha procedido a la aprobación de la propuesta de la Alcaldía tras resolverse las reclamaciones presentadas.

Con la desestimación de estas alegaciones, el consistorio cierra el procedimiento administrativo para la modificación de estos instrumentos de ordenación. Una actualización que, como exponen desde el consistorio, resulta fundamental para el funcionamiento interno de la Administración local, ya que permite ajustar la realidad de la plantilla a las competencias y retos que afronta la ciudad.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es el instrumento técnico a través del cual las administraciones públicas organizan su personal de acuerdo con las necesidades de los servicios. En este documento se detallan todos los puestos existentes, las funciones asignadas a cada uno, los requisitos exigidos para su ocupación y las retribuciones correspondientes. Su aprobación definitiva garantiza una estructura administrativa más transparente, jerarquizada y eficiente.

"Con esta aprobación definitiva, seguimos modernizando y adaptando nuestra administración a las necesidades de los vecinos de la ciudad. Tras analizar las alegaciones, hemos aprobado la modificación de la plantilla y la RPT de 2025 que nos permitirán gestionar mejor el talento humano del ayuntamiento, lo que se traducirá directamente en unos servicios públicos más ágiles para toda la ciudadanía" Jorge Monferrer — Alcalde de Burriana

El alcalde, Jorge Monferrer, ha manifestado que "con esta aprobación definitiva, seguimos modernizando y adaptando nuestra administración a las necesidades de los vecinos de la ciudad. Tras analizar las alegaciones, hemos aprobado la modificación de la plantilla y la RPT de 2025 que nos permitirán gestionar mejor el talento humano del ayuntamiento, lo que se traducirá directamente en unos servicios públicos más ágiles para toda la ciudadanía".

Optimizar recursos

Esta modificación de la plantilla de personal y de la RPT responde a la voluntad del equipo de gobierno de optimizar los recursos humanos municipales, asegurando que cada departamento cuente con el personal adecuado y debidamente cualificado para ofrecer la mejor atención posible a los vecinos de Burriana.

La modificación de la plantilla de personal y de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) contempla una reestructuración estratégica mediante la amortización de plazas que han dejado de ser necesarias en áreas como Guardería Rural, Vía Pública, Servicios Internos y Turismo, y en su lugar, el consistorio apuesta por el refuerzo de estos u otros departamentos con la creación de nuevos puestos técnicos y operativos, entre los que destacan ingenierías técnicas en informática e industrial, así como plazas de informador turístico, auxiliar y oficial de servicios múltiples.

Además del ajuste organizativo, el acuerdo garantiza la dotación económica necesaria para respaldar la carrera profesional horizontal de los empleados públicos municipales. Esta medida asegura que se disponga de los créditos suficientes para hacer frente a los incrementos retributivos derivados de la progresión profesional del personal, mejorando así la estructura salarial. Con ello, se busca no solo una administración más moderna y eficiente con perfiles técnicos especializados, sino también un marco laboral que reconozca y remunere justamente el desempeño de los trabajadores municipales.

Por otra parte, a través de la concejalía de Personal, el consistorio anunció la selección de 51 plazas en propiedad de personal funcionario durante el año 2025, marcando un récord en la oferta de empleo público en Burriana. Esta necesaria convocatoria incluyó plazas de las Ofertas de Empleo Público de los años 2021, 2022, 2023 y 2024, intentando abarcar y cubrir todas las carencias en diversos departamentos municipales.