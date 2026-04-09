PARO AGRÍCOLA
El Gobierno distribuye 1,57 millones en este 2026 entre 16 municipios de Castellón para obras de desarrollo agrario
Almassora, Almenara, les Alqueries, Artana, Betxí, Burriana, Castelló de la Plana, Chóvar, la Llosa, Moncofa, Nules, Onda, la Vall d'Uixó, Vila-real, la Vilavella y Xilxes son los beneficiarios
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, distribuirá este 2026 un total de 1.568.887 euros entre 16 municipios de la provincia de Castellón en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea). Los ayuntamientos que recibirán estos fondos para realizar contrataciones que reduzcan el impacto de la inactividad estacional en el sector son los de Almassora, Almenara, les Alqueries, Artana, Betxí, Burriana, Castelló de la Plana, Chóvar, la Llosa, Moncofa, Nules, Onda, la Vall d'Uixó, Vila-real, la Vilavella y Xilxes.
La asignación de estos créditos ha sido aprobada esta semana en la Comisión Provincial de Seguimiento del programa que ha estado presidida por la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls. Una comisión en la que se ha informado también de los resultados alcanzados en la edición del 2025.
Nivel de ejecución
En este sentido, García Valls destaca los “buenos resultados” obtenidos en ese ejercicio, ya que se ha logrado un 96,75% de ejecución de las obras previstas (dos puntos más que el año anterior). Asimismo, el programa ha permitido la contratación de 492 personas (105 de ellas han sido mujeres) y se han ejecutado 36 actuaciones.
“Gracias al Programa de Fomento de Empleo Agrario se puede garantizar un nivel de renta en aquellos periodos de inactividad de las personas que trabajan en este sector al mismo tiempo que se promueve el desarrollo local con la ejecución de obras y actuaciones de adecuación y mejora de infraestructuras agrarias en los municipios más afectados por el llamado paro agrario”, ha explicado la subdelegada.
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