Onda consolida más de 80 kilómetros de senderos por sus espacios naturales

Onda sigue avanzando en la protección y puesta en valor de su entorno natural con la consolidación de una red de más de 80 kilómetros de senderos, de los cuales 58,68 kilómetros son homologados y 25,09 kilómetros no lo están, fruto del trabajo continuado de mejora, recuperación y mantenimiento impulsado por el Ayuntamiento desde el 2021.

Esta red conecta enclaves de alto valor ambiental como el Montí o la Serra d'Espadà y se ha convertido en un recurso clave tanto para el ocio saludable como para el turismo activo en el municipio.

En este sentido, el concejal de Ciudad Saludable y Parajes Naturales, Paco Pastor, destaca que “desde el Ayuntamiento llevamos años trabajando de forma constante para recuperar senderos, mejorar su señalización y mantenerlos en buen estado, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan disfrutar de nuestros parajes con total seguridad”. Y añade: “Cuidar nuestro entorno natural también es cuidar la calidad de vida en Onda y seguir avanzando hacia un modelo de ciudad más saludable y sostenible”.

Recuperación y mejora de vías

Las actuaciones comenzaron en el 2021 con la recuperación integral del PR-CV 360 Onda-Las Pirámides-Onda, una zona especialmente afectada por un incendio forestal que había dejado los caminos intransitables.

En los años siguientes, el Ayuntamiento ha dado continuidad a estas actuaciones con nuevas intervenciones. En el 2022, se recuperó el recorrido de Coves Gelades, integrado en el SL-CV 106 Onda-Coves Gelades-Calvari-Onda, restaurando pasarelas y garantizando su continuidad.

Onda busca explotar su potencial de espacios naturales con la consolidación de su amplia red de senderos. / Mediterráneo

En el 2023, se avanzó en el proyecto Onda Camina, con la señalización de nuevas rutas no homologadas y la adaptación de los senderos a la normativa vigente mediante la instalación de balizas en puntos clave, reforzando la seguridad en cruces y cambios de dirección.

Durante el 2024, se intensificaron los trabajos de mantenimiento en el conjunto de la red, con actuaciones de desbroce, limpieza y mejora de la señalización, especialmente en itinerarios como el SL-CV 107 Onda-Santa Bárbara-Onda y el entorno de la Artesola. Además, se habilitaron nuevas conexiones entre parajes y se recuperaron antiguas vías pecuarias, ampliando la red de recorridos.

En el 2025, el consistorio continuó esta línea de trabajo con la recuperación de nuevos trazados en desuso y la mejora de la seguridad en puntos concretos mediante la instalación de pasamanos y barandillas, facilitando así el tránsito en zonas más complejas.

Actuaciones previstas para 2026

De cara al actual ejercicio del 2026, el Ayuntamiento tiene previsto actuar en el PR-CV 361 Onda-El Salvador-Onda, donde se llevará a cabo la reposición de señalización deteriorada y la mejora del itinerario para garantizar su correcta utilización. Esta intervención permitirá completar la actualización de los principales senderos homologados del término municipal.

Estas actuaciones se enmarcan en una estrategia más amplia de protección del entorno natural. En este sentido, el Ayuntamiento aprobó de forma definitiva en el 2025 el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de Incendios Forestales, un documento que establece los protocolos de prevención y respuesta ante posibles emergencias y que se complementa con medidas ya en marcha como trabajos de desbroce y limpieza de caminos, mantenimiento de cortafuegos, mejora de pistas forestales y vigilancia mediante drones por parte de la Policía Local, con el objetivo de detectar posibles riesgos de forma temprana y actuar con rapidez.