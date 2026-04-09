La 'Sagrada Familia' de Benicàssim busca fondos para amueblar su interior en plena recta final de obras

La parroquia de San Juan Pablo II de Benicàssim ha puesto en marcha una nueva campaña solidaria para seguir recaudando fondos con los que completar el interior del templo, justo cuando las obras encaran ya su fase decisiva. La iniciativa, bautizada como Asienta tu fe, invita a vecinos, familias y colaboradores a participar de forma simbólica en la financiación de los futuros bancos y asientos de la iglesia, uno de los elementos pendientes dentro de la recta final del proyecto.

La propuesta plantea dos vías de colaboración: 20 euros por asiento y 100 por banco, con el objetivo de implicar de forma directa a la comunidad en la terminación del interior del templo. La campaña apela además al valor simbólico de contribuir a un espacio donde se celebrarán bautizos, comuniones, bodas, eucaristías y otros momentos importantes de la vida parroquial.

GALERÍA I El avance de las obras de la 'Sagrada Familia' de Benicàssim en imágenes /

Nueva campaña y otras vías de colaboración

Las aportaciones pueden realizarse mediante bizum o transferencia bancaria, dentro de una acción que se difundirá con carteles, flyers, banner y otros soportes promocionales. Según explica el párroco local, Luis Oliver, esta nueva iniciativa se suma a otras fórmulas de recaudación que siguen en marcha para ayudar a culminar el proyecto.

Entre ellas continúa activa la campaña del sorteo del coche de Kilómetros de fe, impulsada meses atrás para seguir reuniendo fondos destinados al nuevo templo. De este modo, la parroquia mantiene abiertas varias vías de colaboración con el objetivo de reforzar el tramo final de una obra largamente esperada en el municipio.

Imagen de cómo será el Cristo que presidirá desde el retablo principal de la iglesia. / MEDITERRÁNEO

La conocida popularmente como Sagrada Familia local, por haber permanecido inacabada durante más de 20 años, supera ya el 60% de ejecución y prevé concluir sus obras en septiembre. Así quedó de manifiesto en la reciente visita realizada por el obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López, la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, técnicos y responsables de la actuación.

El constructor Héctor Persiva, de la empresa Restore, detalló entonces que la segunda fase avanza a buen ritmo, con las principales instalaciones ya completadas, entre ellas climatización, placas solares, renovación de aire y sistemas contra incendios. Quedan pendientes la iluminación, pavimentos, cerrajería, carpinterías interiores y el equipamiento final del templo.

Recta final tras más de 20 años

Durante esa visita, López destacó que ya se puede “ver el final del camino”, mientras que Marqués puso en valor la transformación de un edificio que está llamado a consolidarse como patrimonio de Benicàssim. El Ayuntamiento ha destinado 80.000 euros a financiar las vidrieras, uno de los elementos más singulares del interior.

Con Asienta tu fe, la parroquia intenta ahora sumar nuevas aportaciones para que el templo pueda completar su mobiliario y quedar listo para su apertura tras el verano.