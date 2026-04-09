Torreblanca avanza en las obras del futuro centro sociocultural, con una inversión de 700.000 euros

El Ayuntamiento de Torreblanca continúa avanzando en los trabajos para convertir la antigua guardería municipal en un nuevo edificio sociocultural, una actuación que supondrá una mejora importante en los servicios y espacios destinados a la ciudadanía. El proyecto, impulsado por el consistorio y financiado en gran parte a través de los fondos europeos Next Generation dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, cuenta con una inversión total de 700.000 euros y permitirá dotar al municipio de unas instalaciones renovadas, modernas y adaptadas a las necesidades actuales.

La intervención contempla la adecuación integral del antiguo inmueble para convertirlo en un punto de referencia para la vida asociativa del municipio. De este modo, las antiguas dependencias de la guardería pasarán a albergar distintas salas destinadas a las asociaciones locales, ofreciendo a cada colectivo un espacio propio y funcional para desarrollar su actividad diaria, celebrar encuentros y organizar iniciativas.

Además de la rehabilitación del edificio principal, el proyecto también incluye la mejora del entorno exterior que permitirá también el uso de este espacio.

Mejorar servicios

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha destacado la importancia de esta actuación para el presente y el futuro del municipio. “Se trata de un proyecto importante para Torreblanca, porque nos permite mejorar de forma clara los servicios que ofrecemos a nuestros vecinos, al mismo tiempo que damos una nueva vida a un edificio municipal”, ha señalado.

Agut ha subrayado que esta infraestructura contribuirá a fortalecer el tejido social y asociativo del municipio. “Queremos que nuestras asociaciones cuenten con espacios dignos, cómodos y preparados para desarrollar toda su actividad. Son una parte esencial de la vida de Torreblanca y este edificio va a convertirse en un lugar de encuentro, convivencia y participación para todos”, ha afirmado.

Por su parte, la edila de Urbanismo, Rosana Villanueva, también ha valorado el buen desarrollo de los trabajos. “Estamos muy satisfechos con el avance de las obras, que marchan a buen ritmo y nos acercan cada vez más a hacer realidad una infraestructura muy esperada por el municipio”, ha añadido.