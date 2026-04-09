Torreblanca lamenta la muerte del doctor Carlos Dante Heredia García, Hijo Adoptivo del municipio.

El Ayuntamiento de Torreblanca ha mostrado públicamente su pesar por el fallecimiento del doctor Carlos Dante Heredia García, Hijo Adoptivo de la localidad y una figura muy vinculada al municipio, cuya trayectoria profesional y humana dejó una profunda huella en la población.

A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el consistorio expresó su “profundo pesar” por la muerte del doctor Heredia y trasladó sus condolencias a familiares, amistades y a todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerle.

“El Ayuntamiento de Torreblanca lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Carlos Dante Heredia García, Hijo Adoptivo de nuestro municipio. Su vinculación con Torreblanca y su compromiso con nuestro pueblo dejaron una huella imborrable”, señala el consistorio en su mensaje.

El reconocimiento institucional y social hacia Heredia García quedó patente en 2003, cuando el municipio inauguró una vía con su nombre, la actual calle Dr. Heredia, en homenaje a su estrecha relación con Torreblanca. Esta distinción supuso además un hito, al convertirse en una de las primeras de esta magnitud concedidas en Europa a un ciudadano dominicano.

Publicación de la Corporación del Ayuntamiento de Torreblanca en Facebook.

Carlos Dante Heredia García contaba con una destacada trayectoria académica y profesional. Fue doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Oftalmología y Medicina Aeronáutica por la Universidad de Barcelona y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona.

A lo largo de su carrera acumuló numerosos reconocimientos y cargos académicos. Fue académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cataluña, numerario de la Academia Médico Quirúrgica Española, así como miembro del Instituto Médico-Farmacéutico de Cataluña. También formó parte de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, donde recibió la Laudatio Academica, considerada la máxima distinción que concede esta institución a científicos destacados del país.

Además, fue distinguido como catedrático honorario, doctor honoris causa y socio de mérito y de honor, entre otras importantes condecoraciones. En el ámbito científico, dejó igualmente una amplia producción intelectual, con cerca de 200 trabajos escritos en varios idiomas y la edición de más de 20 películas y vídeos de cirugía vitreo-retiniana.

Con su fallecimiento, Torreblanca despide a una personalidad de gran prestigio internacional, cuyo legado médico, científico y humano permanecerá unido para siempre a la historia del municipio.