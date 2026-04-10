Almassora facilita el reciclaje: nuevos puntos limpios de proximidad amplían la red municipal

Almassora ha dado un paso más en su compromiso con la sostenibilidad con la puesta en marcha de siete nuevos puntos limpios de proximidad, que se suman a los ocho ya existentes para ampliar la red municipal y acercar el reciclaje a todos los barrios de la localidad.

Las nuevas ubicaciones se encuentran en la plaza Víctimas del Terrorismo, en el entorno de Santa Quitèria, el parque del Pitillo en la playa, la calle Batalla de Bailén en la zona de Boqueras, la calle San Pablo en Fátima, la confluencia de la calle Boqueras con la calle 9 de Octubre y la calle Sagrario en la zona de la Vila.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Marín, ha subrayado que, con la apertura de estos nuevos puntos limpios de proximidad, “damos respuesta a una demanda vecinal y seguimos avanzando hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente, cómodo y accesible para todos”. “Nuestro objetivo es facilitar al máximo el reciclaje, eliminando barreras y promoviendo conductas responsables con el entorno”, ha indicado Marín.

Cómo funcionan

Estos puntos limpios permiten, sin necesidad de desplazarse al ecoparque, depositar residuos de origen doméstico de pequeño y mediano tamaño que no pueden tirarse en los contenedores convencionales, como pequeños electrodomésticos, pilas y baterías, menaje de cocina, cápsulas de café, aerosoles o bombillas led, entre otros. Los puntos limpios de proximidad están disponibles las 24 horas del día y, según explican fuentes municipales, aunque existe un sistema integrado mediante el uso con una tarjeta, actualmente funcionan como un contenedor normal, en el que se levanta la tapa y se depositan los residuos.

Financiado por la UE

Esta actuación ha sido posible gracias a una subvención de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU de 93.448,81 euros. La inversión total ha ascendido a 125.636,72 euros.

“Almassora fue pionera en la provincia en la implantación de este servicio, y con esta ampliación consolidamos una red que mejora la calidad de vida de nuestros vecinos y contribuye a la protección del medio ambiente”, ha afirmado el edil de Medio Ambiente.

Son accesibles para personas con movilidad reducida, ofreciendo la posibilidad de depositar dos, tres o cuatro residuos distintos en cada uno, y cuentan con un diseño moderno y atractivo que busca integrarse en el entorno urbano.