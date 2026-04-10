Benicàssim renueva su flota con más de 40 bicicletas de préstamo

Benicàssim ha renovado por completo su flota municipal de bicicletas de préstamo con la incorporación de más de 40 unidades nuevas que ya pueden solicitarse en el pabellón deportivo municipal de la Torre Sant Vicent por un coste de 1 euro al dia.

La actuación refuerza una de las apuestas más visibles del municipio en materia de movilidad sostenible y turismo activo, con un servicio pensado tanto para visitantes como para residentes que quieran desplazarse de una forma más cómoda, saludable y respetuosa con el entorno.

La renovación de toda la flota se integra además en la estrategia local para consolidarse como destino turístico sostenible, una línea en la que el consistorio viene trabajando con distintas actuaciones ligadas a la movilidad, la accesibilidad y la mejora de la experiencia del visitante.

Una red de 26 kilómetros para recorrer el municipio

La localidad cuenta con más de 26 kilómetros de carril bici, una red que permite conectar playas, espacios naturales y distintos puntos de interés del término municipal. Esa infraestructura convierte la bicicleta en una alternativa real para moverse por Benicàssim sin recurrir al coche, especialmente en trayectos de ocio o turísticos.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha enmarcado la iniciativa en esa visión de futuro del destino y ha destacado que “el turismo del futuro pasa por ofrecer experiencias responsables, donde la movilidad sostenible juega un papel fundamental. Apostar por la bicicleta es apostar por un destino más saludable, más accesible y más respetuoso con nuestro entorno”.

En la misma línea, la concejala de Turismo, Elena Llobell, ha subrayado que “la bicicleta se ha consolidado como uno de los recursos clave para avanzar hacia un modelo de turismo sostenible, ya que permite al visitante descubrir el destino de una manera más pausada, respetuosa y conectada con el entorno”. La edila ha añadido además que “fomentar el uso de la bicicleta no solo reduce la huella ambiental del turismo, sino que también contribuye a diversificar la oferta y a generar experiencias más auténticas y alineadas con las nuevas demandas del viajero”.

Por su parte, el concejal de Deportes, Manolo Gual, ha añadido que “este servicio refleja una manera de entender el deporte como un elemento transversal en la vida diaria, accesible para todos y alineado con los valores de salud, sostenibilidad y bienestar”.

Asimismo, ha indicado que “desde el área de Deportes trabajamos para que las instalaciones y servicios municipales no solo fomenten la actividad física, sino que también contribuyan a generar una cultura del uso responsable del espacio público y de los recursos compartidos”.

Inversión ligada al plan turístico sostenible

La renovación de las bicicletas forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Dentro de ese marco, el Ayuntamiento ha captado más de dos millones de euros para impulsar proyectos orientados a un modelo turístico más equilibrado, resiliente y respetuoso con el medioambiente.