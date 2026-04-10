Benicàssim revive este sábado la magia de los trenes tripulados en El Trenet

El parque de El Trenet recupera este sábado uno de esos planes que nunca pasan desapercibidos. El 22º Encuentro Ferroviario devolverá a Benicàssim una mañana muy vistosa, con más trenes a escala tripulados de los que suelen verse cualquier domingo del año y con la posibilidad de que el público disfrute de la experiencia desde dentro.

La actividad se celebrará este 11 de abril, de 11.00 a 13.00 horas, en un espacio que ya forma parte del paisaje más reconocible y familiares de la localidad, pero que en jornadas como esta gana todavía más vida. Y es que no se trata solo de acercarse a mirar y observar los detalles de cada una de las locomotoras, los asistentes pueden subirse a estos pequeños ferrocarriles reales en miniatura y recorrer el extenso circuito. uno de los más grandes de toda España.

Una mañana distinta en El Trenet

El evento volverá a poner en valor uno de los espacios con más encanto para el ocio familiar al aire libre del municipio. El Trenet se transformará durante unas horas en un punto de encuentro para aficionados al ferrocarril de todo el país.

La convocatoria está organizada por la Asociación Cultural Ferrocarril de Farja, encargada de mantener vivo este circuito y una afición que sigue llamando la atención de públicos muy diversos.