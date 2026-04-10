Burriana destaca el valor de Colección Alexandra, referente internacional en el diseño de mobiliario de lujo: el hotel Ritz, la casa de David Villa...

Durante esta semana, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, acompañado de miembros del ejecutivo municipal, ha visitado las instalaciones de la empresa local Colección Alexandra. Esta firma, que representa el diseño, la vanguardia y la artesanía de la capital de la Plana Baixa, está actualmente regentada por la segunda generación de la familia fundadora, los hermanos Juan Manuel Ventura, gerente de la compañía y Jacobo Ventura, responsable de diseño y proyectos.

Con más de tres décadas de historia, Alexandra se ha consolidado como sinónimo de diseño de alta gama y personalización. La empresa, fundada en 1994 por la reconocida diseñadora María José Guinot, ha evolucionado manteniendo sus valores intrínsecos de calidad y detalle, pero apostando por nuevas tecnologías y una estética más elegante y sofisticada. Esta trayectoria les ha permitido posicionarse como un referente en el sector del mobiliario exclusivo a nivel nacional e internacional. Colección Alexandra pone al alcance de arquitectos, diseñadores, decoradores de interiores y demás profesionales, todas sus herramientas y recursos digitales, convirtiéndose en un gran apoyo para el desarrollo de sus proyectos.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, acompañado de miembros del ejecutivo municipal, ha visitado las instalaciones de la empresa local Colección Alexandra. / MEDITERRÁNEO

La proyección de la firma burrianense que cuenta con 47 empleados destaca por encargos como la participación en la reinauguración del Hotel Ritz de Madrid, donde cerca de dos tercios del mobiliario han sido fabricados en la planta de Burriana.

Modernización y diseño a la vanguardia contemporánea

La empresa durante los últimos años ha sufrido una transformación sin precedentes, sabiendo adaptarse a los cambios y ofreciendo proyectos contemporáneos de vanguardia. Un ejemplo de ello, es la creación de piezas exclusivas para personalidades como el futbolista internacional David Villa, quien confió en la artesanía burrianensepara el interiorismo de su hogar y la creación de un mueble expositor de sus trofeos con la selección española.

El también mítico delantero del Real Sporting de Gijón, Real Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid guarda en esta pieza exclusiva “made in Burriana” la copa del mundial y la camiseta que lució con España en Sudáfrica en 2010.

El futbolista internacional David Villa confió en la artesanía burrianense para el interiorismo de su hogar y la creación de un mueble expositor de sus trofeos con la selección española. / MEDITERRÁNEO

La visita se enmarca dentro de la agenda de escucha activa que el primer edil mantiene con el tejido empresarial de la ciudad. Estos encuentros permiten al equipo de gobierno conocer de primera mano las necesidades del sector productivo y trabajar conjuntamente para fortalecer a Burriana como uno de los principales polos económicos de la Comunitat Valenciana.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha manifestado que "es un orgullo para nuestra ciudad contar con empresas como Colección Alexandra, que llevan el nombre de Burriana por todo el mundo vinculado a la excelencia, el lujo, la vanguardia y el trabajo bien hecho. Desde este ayuntamiento seguiremos apoyando a nuestros empresarios y emprendedores, que son el verdadero motor de nuestra economía y los mejores embajadores de nuestra tierra".