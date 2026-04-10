La Diputación de Castellón impulsa el deporte en Villamalur con la renovación integral de su frontón

La Diputación Provincial de Castellón invierte más de 190.000 euros para la cubierta y renovación del frontón de Villamalur. El vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha visitado las obras de mejora que se han llevado a cabo en esta instalación deportiva, en colaboración con el ayuntamiento a través de un convenio singular, y ha destacado que esta actuación supone “una mejora relevante tanto para los vecinos que utilizan la instalación como para toda la población de esta localidad del Alto Mijares”.

Y es que, gracias a esta actuación, el frontón podrá utilizarse no solo para la práctica deportiva, sino también para otras actividades lúdicas y de promoción del municipio, como foros, certámenes o encuentros de productos locales. Tal y como ha resaltado el vicepresidente provincial, “se trata de una demanda histórica de la localidad que, con esta intervención, se ha hecho realidad, ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio moderno y seguro”.

“En el equipo de Gobierno Provincial trabajamos para garantizar infraestructuras dignas en todos los municipios, y esta actuación en Villamalur es un ejemplo del compromiso con el deporte y el desarrollo de nuestro territorio”, ha señalado Héctor Folgado.

La Diputación Provincial de Castellón ha invertido más de 190.000 euros para la cubierta y renovación del frontón de Villamalur. / MEDITERRÁNEO

Así, las obras recientemente finalizadas han supuesto una inversión de 191.475 euros. La intervención ha consistido en el cubrimiento del frontón, así como en la adecuación y mejora de sus instalaciones, permitiendo su uso durante todo el año y en mejores condiciones.

El responsable del área de Infraestructuras ha puesto en valor los trabajos que se han llevado a cabo y ha manifestado que “con esta actuación fomentamos la práctica deportiva y reforzamos la colaboración entre administraciones para ofrecer infraestructuras de calidad que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Asimismo, en su visita a Villamalur, el vicepresidente provincial ha señalado que “desde la Diputación de Castellón estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestros municipios no se queden por detrás y, sobre todo, para que todos los proyectos que tengan los ayuntamientos, por pequeños que sean, puedan desarrollarse”.

“Como ayuntamiento de ayuntamientos, siempre vamos a estar a su lado para apoyarlos en todo lo que necesitan”, ha indicado Folgado, quien ha insistido diciendo que “seguiremos trabajando para garantizar servicios e infraestructuras dignas en todos los rincones de la provincia de Castellón, una tierra llena de oportunidades”.