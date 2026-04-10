La Generalitat da un paso clave para reforzar el suministro eléctrico en la zona cerámica de Castellón

La tramitación de la línea eléctrica de 132 kilovoltios (kV) entre la subestación de Corral del Cuervo, en Onda, y la de Alcalatén, en l’Alcora, da un nuevo paso con la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto.

Esta es una de las acciones proyectadas por Iberdrola para ampliar y renovar la instalación transformadora de Corral del Cuervo, dentro de un paquete de mejoras con el que la compañía prevé invertir 11 millones. El presupuesto concreto de esta conexión asciende a 1.541.001,22 euros.

Como ya publicó Mediterráneo, esta intervención nace del compromiso de la multinacional energética con la mejora de la calidad del suministro eléctrico y de la fiabilidad en la zona, al tratarse de una instalación vertebradora del área industrial azulejera.

El anuncio, firmado por el jefe del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón, convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados por la instalación de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, entre ambas subestaciones, dentro del expediente ATLINE/2018/143/12 .

Se trata de una fase posterior a la autorización administrativa de la infraestructura. Según recoge el propio texto, con fecha 9 de abril de 2024, mediante resolución de la Dirección General de Industria y Energía, se otorgó a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y se declaró en concreto la utilidad pública de la línea de alta tensión denominada Línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, ST Corral del Cuervo-ST Alcalatén, ubicada en los términos municipales de Onda y l’Alcora.

Esa declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica además la urgente ocupación de estos. En virtud de ello, el jefe del Servicio Territorial convoca ahora a los afectados para llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación y, si procediera, también las de ocupación definitiva. Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada. El levantamiento de actas tendrá lugar en l’Alcora los días 5 y 6 de mayo, de 9.00 a 14.00 horas, en el Edificio Nuevas Dependencias Municipales, El anuncio recoge un total de 45 fincas afectadas por el proyecto.

Conexiones

La reforma de la subestación de Onda permitirá contar con un mayor número de posiciones de líneas de 132 kV, lo que posibilitará operar con mayor flexibilidad la distribución de energía en la zona y mejorar la adaptación a las condiciones operativas, ya que habilitará la conexión con las subestaciones de Alcalatén y también la de La Plana, en el término de Almassora. Además, la nueva configuración posibilitará la conexión en un futuro a nuevas subestaciones que se construirán en la provincia para cubrir el crecimiento previsto en municipios del entorno.

Para la multinacional energética, este conjunto de actuaciones facilitará la electrificación de la economía y la integración de generación renovable, al incrementarse la capacidad y la mejora de la disponibilidad, contribuyendo a la transición energética y la descarbonización de la economía.