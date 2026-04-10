Gobierno y oposición chocan en Vinaròs por el retraso en el contrato de basuras

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado la estructura de costes necesaria para sacar próximamente a licitación el nuevo contrato de gestión del servicio público de recogida y transporte de residuos urbanos, así como el lavado y limpieza de contenedores del municipio.

Actualmente, este servicio continúa prestándolo la empresa Acciona Servicios Urbanos SL, adjudicataria del contrato anterior, que expiró en noviembre de 2023 y cuya prórroga finalizó el 30 de abril de 2024. Desde entonces, la mercantil sigue operando tras la aprobación plenaria de su continuidad en las mismas condiciones hasta la adjudicación del nuevo contrato.

Dos años después de acordarse esta continuidad, el pleno ha dado luz verde a la estructura de costes, un paso imprescindible para iniciar el proceso de licitación del servicio de basuras.

Durante el debate, la concejala socialista Carmen Morellà criticó la gestión del equipo de gobierno, señalando que es la cuarta vez que este asunto se lleva al pleno en más de dos años de mandato. Morellà explicó que en noviembre de 2023, cuando gobernaban PSOE y PVI, la actual alcaldesa y entonces portavoz del PVI, María Dolores Miralles, recibió el estudio de viabilidad económica del contrato, “sin que llegara a responder”.

Cruce de reproches

Según la edil socialista, tras la moción de censura, el nuevo equipo de gobierno (PP, PVI y VOX) presentó en julio de 2024 una nueva estructura de costes que eliminaba la recogida puerta a puerta con el argumento de abaratar el servicio. Posteriormente, en octubre de 2024 se aprobó de forma definitiva dicho estudio, aunque en junio de 2025 el propio gobierno lo declaró inválido alegando el incremento del salario mínimo interprofesional. “En algún momento ustedes no están diciendo la verdad. En dos años y tres meses no han hecho nada para licitar este contrato”, concluyó.

Morellà también mostró el rechazo de su grupo a la actual propuesta al considerar que las principales mejoras del servicio no se aplicarían hasta tres años después de la adjudicación. Además, acusó al ejecutivo local de incrementar la presión fiscal: “Han ingresado 2.375.000 euros más que cuando gobernábamos nosotros”.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Lluís Gandia, defendió la actuación del actual gobierno y cargó contra los socialistas por haber permitido la caducidad del contrato tras ocho años en el poder. “En este asunto no tienen credibilidad. El contrato vencía en octubre de 2023 y durante ocho años y medio no hicieron nada ni se debatió una estructura de costes”, afirmó.

Gandia aseguró que el actual equipo de gobierno “ha hecho el trabajo necesario” para que Vinaròs disponga de un nuevo contrato en breve, y destacó que la nueva estructura de costes permitirá un ahorro de tres millones de euros para los vecinos.